Santa Fe acarició la victoria, pero no le alcanzó: empató sin goles contra Atlético Nacional

El partido terminó y en Santa Fe quedaron con una sensación de que no era justo haber empato con Nacional 0-0 en El Campín, porque el equipo cardenal hizo casi todo para ganar. Le faltó precisión y le anularon un gol que aún deben estar protestando. En todo caso, los once leones levantaron la cabeza con honor, porque lo dejaron todo. Les faltó muy poco ante un Nacional que sigue lejos de ser Nacional.

El estadio El Campìn, como ya es costumbre en esta campaña de Santa Fe, se llenó. Miles de almas rojiblancas alentaron al equipo cardenal, querían victoria, fiesta completa, no se les dio, apenas el empate, que igual les sirve.

Fue un partido demasiado estudiado al comienzo, muy calculado por los dos equipos. Aristizábal fue el primero que inquietó, el que probó què tan despierto andaba el portero Marmolejo, que se arrojó y evitó el peligro. Sí, estaba despierto, muy atento.

La primera jugada discutida llegó cuando Jersson González fue derribado entrando al área, penalti, gritaron los 28.828 asistentes al estadio, pero no, el VAR dio justicia y mostró que la barrida de Arias fue al balón, y afuera, y Jersson se estrelló con el arquero Castillo.

Fue el primer aviso cardenal, y tuvo otro con su arma más afilada, la más peligrosa, con Hugo Rodallega que estuvo a punto de hacer un gol de esos que bien se pueden enmarcar, capturar la foto de Hugo lanzándose, flotando, para inventar una chilena genial: la pelota picó y por poco sorprende al portero Castillo. Iba a ser un golazo.

Santa Fe mantuvo el ritmo, tejiendo sus aproximaciones, Juan Pablo Zuluaga lanzó un remate cruzado que alcanzó a despertar emociones de gol. Pero nada. No llegaba. Mientras tanto, Nacional fue por lo suyo, un par de conatos, nada serio, remates que evitó nuevamente el portero Marmolejo, que sí, estaba muy despierto.

El resto de la primera parte transcurrió sin novedad, sin gol. Pero la gente en las tribunas no desesperaba, quedaba tiempo para que sus leones rugieran y buscaran la victoria. En el segundo tiempo el partido mantuvo su tónica, la de dos equipos que querían, pero se cuidaban. Tuvo más intenciones Santa Fe, que se veía más sólido, más afianzado, como si hubiera detectado cómo llegar al gol.

Y lo encontró en una buena jugada que el árbitro Hinestroza no convalidó. Fue una jugada de mucho análisis. Un centro largo para Rodallega que remató de cabeza, el portero Castillo dio un paso atrás y sintió que pisaba en un abismo, la pelota lo superaba, reaccionó, doble manotazo y la sacó casi de adentro, en el rebote llegó Daniel Torres para fusilar y anotar, El Campín tembló, la hinchada gritó el gol que tenía atorado, pero el árbitro no estaba seguro, quizá aún no lo está. Un jugador adelantado, Zuluaga, al parecer interfirió en la vista del portero que estaba en el piso y no tenía cómo reaccionar, pero Hinestroza, luego de mirar y remirar la jugada en la pantalla del VAR y de incluso pedirle ayuda a su asistente de línea –aún deben estar discutiendo si sí o no– decidió que no era gol válido.

Santa Fe, sin embargo, se dio cuenta que su rival ya no lo agredía, que Aristizábal, el único punta, era devorado por los leones de la defensa. Así que el equipo cardenal volvió a buscar el gol, estuvo cerca con Chaverra que tras un amague remató y encontró bien parado al portero Castillo.

Nacional no parecía el necesitado, no parecía el equipo que agoniza en el campeonato, el que necesitaba sí o sí la victoria. No, era un Nacional pálido, que se fue quedando sin ideas, sin formas de agredir, sin fuerzas. El resto del partido del equipo antioqueño fue el de esperar, como si el empate les sirviera. Y no les servía.

Santa Fe quería victoria para sellar su clasificación y lo intentó hasta el final. Tuvo otra gran oportunidad de anotar, nuevamente con Hugo Rodallega, quien esta vez recibió un centro de costado de Meléndez y apareció en el área, libre, nadie de Nacional se percató de que el hombre más peligroso de Santa Fe estaba sin marca, y Rodallega metió un cabezazo certero, abajo, a un ángulo, tan acomodado al palo que la pelota pasó cerquita. Hugo se cogió la cabeza al mismo tiempo que lo hacían las casi 30 mil almas. Era gol y otra vez se le escapó al goleador cardenal.

Torres tuvo una más, que se fue afuera, y eso ya fue todo. Santa Fe quedó con ese sinsabor de que pudo ganar, pero no le alcanzó.

