Oficial: duras sanciones por la pelea entre Millonarios y Junior

El comité disciplinario de la Dimayor dio a conocer este miércoles el boletín de sanciones que está cargado de castigos tras la pelea que se registró en el partido de vuelta de la semifinal entre Millonarios y Junior.

(Le puede interesar: el reporte arbitral tras la pelea en Millonarios vs. Junior)



En dicho partido, se registró una gresca que quedó registrada en TV, e incluso el informe arbitral reportó los hechos ocurridos en la cancha, donde varios jugadores se pelearon.



"El Comité Disciplinario del Campeonato lamenta y rechaza los hechos ocurridos en el transcurso y una vez finalizado el partido disputado entre los clubes Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. y Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. Esta autoridad disciplinaria hace un llamado a los clubes para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir con el fin de que siempre se respete el espíritu deportivo y el juego limpio", dice el boletín.



Las sanciones son las siguientes:



En Millonarios, el delantero Ricardo Márquez tiene una sanción de 3 fechas y una multa de 757.100 pesos, por emplear gestos ofensivos. Se pierde la final de la liga contra Tolima.



Bréiner Paz, que fue expulsado, pagará una fecha, por "malograr oportunidad manifiesta de gol". No juega la ida de la final.



Felipe Banguero, 3 fechas de castigo por "Conducta violenta en contra de un jugador adversario". También se pierde la final de la Liga.

(Lea también: Gustavo Serpa denuncia 'mano negra' contra Millos antes de la final)



En Junior hubo castigos más fuertes: el portero Sebastián Viera pagará 3 fechas por "Conducta violenta en contra de un jugador adversario".



Willer Ditta pagará dos fechas; Larry Vásquez, también dos fechas; mientras que Dídier Moreno y Homer Martínez, tiene una sanción de 6 jornadas y 908 mil pesos de multa, cada uno.



El boletín precisa que queda en indagación el comportamiento del personal de apoyo de Millonarios.



DEPORTES

