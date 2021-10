Nuevas medidas para el Pascual Guerrero por desórdenes de hinchas

La Comisión Local de Fútbol de Cali tomó fuertes medidas este martes tras los incidentes que se presentaron el pasado domingo en el estadio olímpico Pascual Guerrero.





La reunión se dio luego de los incidentes, cuando un grupo de hinchas del América de Cali, ubicados en la tribuna Sur, causaron desmanes en el partido frente a Nacional, generando daños en la silletería y la pista atlética del escenario.



Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación de la ciudad, anunció las sanciones impuestas ante la gravedad de los hechos.

Cuatro sanciones en el Pacual Guerrero

Una: la tribuna Sur será cerrada por lo que queda del año.

Dos: la barra del América (Barón Rojo Sur) no podrá ingresar a ninguna localidad por lo que resta de la temporada.

Tres: los implicados reconocidos no podrán volver al estadio por un año.

Cuatro: no se permitirá el ingreso de trapos, sombrillas, instrumentos musicales y banderas de las barras BRS y la 85.



En la reunión también estuvieron presentes Carlos Soler, secretario de seguridad; Guillermo Londoño, subsecretario de la política de seguridad de Cali; Luz Aida Rodríguez, oficial de Seguridad y Logística del América; representantes de la Personería Municipal y la Policía Metropolitana.



Diago, dejó claro que la suspensión a la tribuna se mantendrá así el equipo escarlata se clasifique a la fase final del campeonato.

Alcance de la suspensión

El Secretario de Deporte y Recreación, además, explicó el alcance de la suspensión de todas las personas que asistieron el domingo a esa localidad.



“Las 4600 cédulas que entraron a Sur quedarán bloqueadas y no podrán asistir a ninguna de las otras tribunas durante lo que queda del año”, sostuvo.



Hasta el momento, se han identificado a 30 de los participantes de los desmanes. Estas personas “no podrán ingresar al Pascual Guerrero en los próximos doce meses”.

Las diferentes instituciones que integran la Comisión aseguraron que aumentarán esfuerzos para que en Cali el fútbol se viva en paz.





