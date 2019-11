Pablo Ceppelini la sacó barata: esta fue la sanción que recibió

Pablo Ceppelini, jugador de Atlético Nacional, fue castigado por la Comisión Disciplinaria del campeonato por el gesto que le hizo a Edwuin Cetré, del Junior de Barranquilla, en el partido disputado el pasado 20 de noviembre.

En un cruce entre ambos jugadores, Ceppelini le hizo un gesto a Cetré como si oliera mal, algo que algunos interpretaron como una conducta racista o discriminatoria.

Incluso, la propia Dimayor anunció en sus redes sociales que llevaría el caso a la Comisión Disciplinaria:

🔴DIMAYOR y FCF, pedirán a la Comisión Disciplinaria de DIMAYOR investigar al jugador Pablo Ceppelinni de @nacionaloficial por posibles gestos de racismo en el juego frente a @JuniorClubSA por la 4 fecha de los cuadrangulares de la #LigaAguila II-2019.🔴 — DIMAYOR (@Dimayor) November 21, 2019



El uruguayo se disculpó por su acción y aclaró que lo hizo porque su rival tenía mal aliento. La Comisión terminó aceptando la versión de Ceppelini.



"Para el Comité, este vejamen empleado por el señor Ceppelini es una conducta sancionable de conformidad con el artículo 63 literal c) del CDU de la FCF ya que el ademan fue empleado con el fin de ofender al jugador rival. Ahora bien, si bien no es de recibo la actuación cometida por el investigado, también es claro que no existen elementos que permitan indicar que el gesto del jugador fuera con la intención de humillar al señor Cetré en razón de su raza o color de piel", dice la resolución.



De esta manera, la Comisión le impuso a Cepellini dos fechas de sanción y 552.080 pesos por "emplear gestos ofensivos y groseros en contra de un adversario".



