Ocho fechas de suspensión a Lucero Álvarez por insultos racistas

La Comisión Disciplinaria del campeonato suspendió por ocho partidos al uruguayo Lucero Álvarez, arquero de Rionegro Águilas, por “emplear lenguaje ofensivo, discriminatorio, racista, contra un miembro del cuerpo técnico del equipo adversario”. Además lo multó con 31.249.680 pesos y le prohibió el acceso a los estadios por la misma causa.

Los hechos ocurrieron al final del partido entre Rionegro Águilas y Once Caldas, el pasado 10 de septiembre. Según el informe del árbitro Nolberto Ararat, Álvarez empleó lenguaje ofensivo y racista contra el técnico del Once Caldas, Húbert Bodhert.

No puede venir un extranjero a maltratarnos. Somos orgullosos de ser negros. No puede venir un jugador grande a maltratar a uno de 20 años. Le exigí respeto. El árbitro estaba presente

"Lucero cogió a (Johan) Carbonero de "negro...", a insultármelo. Le dije que tiene que respetar. Nosotros no somos indígenas. No puede venir un extranjero a maltratarnos. Somos orgullosos de ser negros. No puede venir un jugador grande a maltratar a uno de 20 años. Le exigí respeto. El árbitro estaba presente", dijo el entrenador del Once Caldas en la rueda de prensa posterior a ese juego.



Además, la Comisión sancionó a Bodhert con dos partidos de suspensión y 520.828 pesos, por emplear “lenguaje ofensivo y grosero” contra un jugador adversario.

Álvarez, en declaraciones al programa Planeta Fútbol, de Antena 2, había anunciado una demanda en contra del juez. "Me están acusando de algo que yo no dije, que yo no hice y que yo no soy", dijo. En días previos, el uruguayo había reconocido que insultó a Bodhert, pero negó los insultos racistas y dijo que el DT se había metido a la cancha a increparlo porque el Once Caldas perdió ese día su invicto en la Liga.





