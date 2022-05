Meluk le cuenta... (¡Que en Llaneros no nos crean tan pendejos!)

Lo más difícil de explicar es la flagrancia, la evidencia que todo el mundo ve, pero que nadie puede probar. Es la impotencia del que se sabe timado a plena luz del día, mientras que quien hace lo indebido se mete bajo la manta de los debidos procesos y las cargas probatorias. ¡El sistema!

Es tan frustrante e indignante, como lo es la imposibilidad de encarcelar al raponero que tira el celular o la cartera en el potrero o debajo de un puente y alega, cuando aparece un policía, que él no fue, que eso no era de él, que él solo pasaba por ahí...



Seguramente se caerá el muy corto castigo de siete meses de suspensión que la Dimayor impuso a Manuel Esteban González Lozano, Jorge Duván Mosquera Campaña, Daniel Steven Ramírez Peña y Carlos Arturo Hincapié Jaramillo, futbolistas de Llaneros, por atentar contra “la dignidad y el decoro deportivo”, tras el vergonzoso escándalo del partido contra el Unión Magdalena, en la última y definitiva fecha del pasado Torneo de Ascenso (la B).

Jugadores de Llaneros. Foto: Dimayor

Dimayor no pudo probar amaño

Fue tan grotesca, tan burda, tan desvergonzada y tan absolutamente evidente la manera en que varios jugadores de Llaneros decidieron no oponer resistencia para que Unión Magdalena remontara en los últimos 120 segundos y ganara 1-2 el partido, subiera a la A y dejara a Fortaleza en la B en solo dos minutos de infamia.



La Dimayor no pudo probar un amaño entre los equipos, un eventual arreglo del resultado. No pudo probar dolo a pesar de la evidencia, de la flagrancia que aún se puede constatar al repetir el video en YouTube. No hay que descerebrarse para ver lo obvio.

Quizás por no poder demostrar dolo, como ya dije, por la falta de una prueba reina, lo más probable sea que Llaneros logre levantar la sanción y las multas económicas, aunque en estos casos siempre será poco el dinero.



Quizás es por eso que el presidente de ese equipo, Juan Carlos Trujillo, afirma, calmo y desafiante, que si es necesario llevará el caso al Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), la gran corte mundial, confiado en revocar la pena.

Los más importantes periodistas, allegados y conocedores del tema de Llaneros en Villavicencio aseguran que no hubo tongo, ni arreglo, ni plata, ni amaño. Sostienen que quizás algunos jugadores se desentendieron del partido y se echaron ‘a los guayos caídos’ solo para “joder” a Fortaleza (perdón, pero joder es la palabra exacta), contra el que sostuvieron fuertes disputas deportivas –y logísticas– en duelos previos.

Pero todos vimos lo que pasó. El mundo entero lo vio y se escandalizó por la desvergüenza de algunos jugadores de Llaneros. Así lo contó la prensa mundial en sus titulares y así lo expresaron asombrados varios de los más importantes futbolistas y exfutbolistas de este país.



El fútbol, por lo general, nos acostumbró a sus posturas en contravía de la realidad y del sentido común. Pero esta vez la Dimayor envió el mensaje correcto, así tenga que dejar, en unos meses, el celular y la cartera tiradas en un potrero y sin culpables, cuando muy probablemente se levanten las sanciones ordenadas.



Pero que en Llaneros no nos crean tan pendejos: todos vimos lo que pasó. Todos vimos lo que hicieron. La evidencia debe –¡debería!– ser suficiente.







Meluk le cuenta





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

