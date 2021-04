Esta es la sanción para Pereira, por el juego con contagiados de covid

El comité Disciplinario de la Dimayor resolvió este martes su decisión respecto al club Deportivo Pereira, luego del partido en el que utilizó jugadores contagiados de covid-19, frente al Medellín, en la fecha 17 de la Liga.

El Comité Disciplinario del Campeonato investigaba la denuncia presentada por el Medellín contra el Pereira por incluir en la planilla de juego y permitir la presencia en el banco de suplentes de jugadores no habilitados.



Deportivo Pereira reportó los casos positivos por covid-19 en 10 integrantes del equipo, de los cuales, cinco eran futbolistas.



Ante este caso, el Comité decidió sancionar al club matecaña "con multa de $36.341.040,oo por no cumplir y aplicar las normas de seguridad existentes frente al COVID-19 y no tomar todas aquellas medidas de seguridad que exigían las circunstancias antes, durante y después del partido correspondiente por la 17ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 contra El Equipo del Pueblo S.A".

Sin embargo, Pereira se mantiene como ganador de ese partido, en el que triunfó por marcador de 1-0.



"El Comité no accede a las pretensiones de la denuncia presentada por El Equipo del Pueblo S.A. en el sentido de sancionar al “Corpereira” con la derrota del partido disputado por la 17ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 202".



El Pereira tiene derecho a acceder a los recursos de reposición ante el Comité y el de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR.





