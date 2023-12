Sale la Superintendente de Industria y Comercio: ¿y la investigación al fútbol?

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo compartió este jueves el decreto 2175 de 2023, por medio del cual se declaró la insubsistencia del nombramiento de la Superintendente de Industria y Comercio, Maria del Socorro Pimienta.

Desde octubre de este año se venía hablando de la salida de la funcionaria, luego del malestar y las dudas que desencadenaron algunas de sus decisiones en torno al fútbol colombiano.

El caso con el fútbol

La Superintendencia de Industria y Comericio (SIC) abrió en septiembre investigación y formuló pliego de cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y la mayoría de los equipos que desde el año 2017 han participado en la Liga femenina de fútbol por una posible ‘cartelización salarial’ en la contratación de las jugadoras.

Asamblea Dimayor Foto: Dimayor

El pasado mes de marzo la Superintendencia de Industria y Comercio realizó una visita a los equipos profesionales que participan en la Liga femenina, a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol para recolectar documentación respecto al manejo que le han dado los clubes a la contratación laboral en el fútbol femenino.



Equipos como América, Santa Fe, La Equidad, Cortuluá, Huila y Nacional, entre otros, fueron inspeccionados ese día en extensas sesiones.



Lo que determinaron las autoridades es una posible cartelización de los equipos de fútbol, con los salarios de las jugadoras menores de 20 años.



Se trata de una práctica conocida como 'cartelización', que es un tipo de acuerdo anticompetitivo investigado por la SIC que consiste en un convenio o práctica concertada entre dos o más empresas que restrinjan o distorsionen la competencia.



Ante esta situación entre la SIC y el fútbol, surgió la versión de que los directivos del fútbol colombiano irían por "la cabeza" de la Superintendente para frenar la investigación, algo que cayó mal en los directivos.



EL TIEMPO conoció en su momento y en primicia una carta, que fue radicada en la SIC, en la que la División del Fútbol Colombiano (Dimayor) fijó su posición sobre Pimienta y sobre esas versiones.



"Queremos rechazar de manera expresa manifestaciones irrespetuosas e infundadas efectuadas por los medios de comunicación, en los cuales se adujo una supuesta presión por parte de los directivos de la DIMAYOR y la FCF, con el siguiente calificativo: “ … quieren la cabeza de Pimienta”. Afirmaciones que no comparte la administración que presido, ya que, por el contrario, siempre hemos sido respetuosos de las instituciones públicas y de quienes ejercen la dirección de cada una de estas entidades", dijo la Dimayor, en la carta firmada por su presidente, Fernando Jaramillo.



Incluso Jaramillo le solicitó a Pimienta una reunión en su despacho, "orientada a generar un acercamiento con el fútbol profesional colombiano, lo cual coadyuvará, a desdibujar cualquier manifestación mal intencionada de terceros y nos permitirá presentar un diagnóstico de nuestro sector".



Pimienta le dijo en octubre de este año a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO sobre si tuvo presiones por su intervención en los temas del fútbol: "No creo que tomar decisiones en derecho tengan que generar un malestar, salvo de personas que tienen intereses que no son correctos. Hace unas horas me contactaron del Ministerio del Trabajo para hacer una mesa técnica y sentarnos a trabajar sobre la base de las decisiones que hemos tomado".



La versión que circula hace un par de meses es que Pimienta era ficha del exsuperintendente Jairo Rubio y que la funcionaria frenó una resolución (que alcanzó a circular entre directivos del fútbol) en la que se archivaba el caso de la Liga Femenina.



Ante un encuentro de Jaramillo con Rubio, el presidente de la Dimayor expresó en La W que no es la primera vez que se reúne con Rubio y que el propósito de dicha reunión fue para comentarle sobre algunas aproximaciones en el tema de garantías del fútbol colombiano.



"Aunado lo anterior, es nuestro deber rechazar cualquier pronunciamiento que se efectúe en relación con el Doctor Jairo Rubio, abogado especialista en los temas competencia, con quien en virtud de sus calidades personales y profesionales hemos sostenido reuniones orientadas a formular planteamientos para el mejoramiento del fútbol profesional colombiano", dijo Jaramillo a EL TIEMPO.



El exsuperintendente estuvo luego en la oficina de los abogados de la Dimayor –Pablo Márquez y Julio César Castañeda– ofreciendo fórmulas para desmontar las conductas que se les imputan.



Ahora queda en encargo la doctora María Paula Belén Quijano, quien ocupa el cargo de Director Técnico en la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, "separándola del ejercicio de las funciones del cual es titular, mientras dure el presente encargo".





DEPORTES

