Otro golpe al fútbol femenino: inesperada salida en Atlético Nacional

Tras el anuncio de la Conmebol de suspender el proceso de licencias del fútbol femenino, hay mucha incertidumbre sobre la liga colombiana.



Este martes, Sofía Navarro, gerente deportiva de Atlético Nacional femenino, anunció su salida del equipo verdolaga.

“Luego de 3 años y medio liderando el proyecto femenino de Atlético Nacional, ha llegado el momento de despedirme. Fueron momentos y aprendizajes que quedarán siempre en mi corazón; recuerdo que llegué con un bolso lleno de ilusiones y sueños de los cuales muchos pude cumplir”, precisó Sofía en su cuenta de Twitter.



Sofía llegó hace tres años y medio, a propósito del comienzo de la Liga profesional femenina en nuestro país. Pese a no arrancar la competencia en el 2017, las verdolagas estuvieron en las ediciones 2018 y 2019, donde fueron subcampeonas y avanzaron a los cuartos de final, respectivamente.



Además, expresó que “hoy mi ciclo ha terminado; agradezco a la institución por darme la oportunidad de hacer parte de la historia Verdolaga; la cual me siento identificada desde pequeña. Agradecer a la dirigencia; hinchas, cuerpo técnico y jugadoras por hacer en este tiempo una casa y confiar en mi trabajo. Muchas gracias”.



Con la salida de Navarro, quedan dudas sobre el proyecto deportivo que Atlético Nacional femenino arrancó desde hace más de 10 años y que en su parte profesional lleva algo más de tres, con la argentina como cabeza visible.



Pero no es el único caso. En días pasados el Atlético Huila anunció que no tendrá equipo femenino este año, por lo que todas las jugadores quedaron a la deriva.

La Liga femenina está en veremos como consecuencia del coronavirus, que impidió que el torneo arrancara en abril, como estaba previsto.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

