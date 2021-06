Vuelven los rumores de división en la Dimayor

Los presidentes de los clubes afiliados a la Dimayor reanudarán este martes, a partir de las 10:30 de la mañana, una reunión “informal” en la que estudiarán la continuidad de Fernando Jaramillo en la presidencia de la entidad.

El nuevo cisma estalló a raíz de las declaraciones de Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios. “Todo esto parece orquestado para seguir disminuyendo posibilidades de que Millonarios salga campeón”, dijo Serpa el lunes pasado a Caracol Radio.



Luego sentenció: “Al fútbol lo sigue manejando una mafia oscura, que no quiere que el fútbol cambie para no afectar sus intereses. No quieren que se den esos cambios y nosotros, que lideramos esos cambios, nos vemos afectados”.



Esta frase cayó muy mal en varios de los presidentes de los clubes, que criticaron fuertemente a Jaramillo por no haber defendido la institución. Además, le recordaron su cercanía con Serpa: cabe recordar que el actual presidente de la Dimayor hizo parte de la junta directiva de Millonarios.



Uno de los más molestos por el tema fue el presidente del Tolima, Gabriel Camargo Salamanca. Tolima fue el rival de Millos en la final y en ella consiguió su tercera estrella.



Camargo, según algunos presidentes que estuvieron en la reunión, llegó decidido a pedir la cabeza de Jaramillo. Sin embargo, fue el propio presidente de la entidad quien, apenas empezó la charla, vía Zoom, puso su cargo a consideración de los clubes afiliados.



“Sí hubo hoy una reunión informal. El presidente, en tono vehemente, hizo una manifestación de incomodidad, por lo que él considera qué hay algunos directivos que le desean que le vaya mal en su gestión para así lograr la salida de la presidencia, pero nadie hizo eco a esas palabras”, dijo uno de los presentes en la reunión.



Tras la intervención de Jaramillo, no se tocó más el tema de su continuidad y se aplazó para el martes. Se siguió una agenda para avanzar en temas como el desarrollo de los torneos en el segundo semestre, el contrato con la firma Genius Sports, la ejecución del presupuesto y otros asuntos jurídicos y de mercadeo.



Uno de los presidentes consultados por EL TIEMPO aseguró que detrás de ese movimiento están “los mismos clubes de siempre”, que han manifestado su oposición a Jaramillo, entre ellos, La Equidad, Jaguares, Patriotas, Envigado, Santa Fe y Cortuluá. “Mientras (Carlos Mario) Zuluaga (presidente de La Equidad) no sea presidente, no habrá paz”, aseguró la fuente.



El tema de Serpa parece ser clave en la definición del futuro de Jaramillo. “Hubo molestia porque Jaramillo no salió a defenderlos, porque no avisó en su momento que había enviado una carta a la Comisión Disciplinaria para que le abrieran una investigación”, dijo uno de los dirigentes consultados. El documento fue enviado posteriormente al chat con los 35 presidentes de los clubes afiliados.



