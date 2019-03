'Hay jugadores que merecen su oportunidad, ganar experiencia': Queiroz

El técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, junto a Yerry Mina, hablaron en rueda de prensa sobre las variantes que podría tener el equipo este martes frente a Corea del Sur. El DT enfatizó en que lo más importante es la confianza y el respeto con el oponente: "Salir con mucho respeto y mirando hacia la Copa América". Estas fueron sus respuestas:

¿Cómo planifica el equipo para el duelo contra Corea?

Ha sido un partido de trabajo contra Japón y mañana lo será otra vez, estos partidos son partidos de trabajo, en los que nos preocupamos por jugar futbol y ganar, esa es la regla básica que tenemos que guardar en la mentalidad del equipo cuando entramos a la cancha.



No hay situaciones perfectas en el fútbol, hay momentos en que las virtudes van un poco más arriba, otras veces hay que pelear y tratar de salir siempre bien de los errores, el fútbol es un juego de errores, está ahí la virtud de intentar y tomar riesgos y salir siempre mejor.



El partido contra Japón empezamos muy bien y creo que con la calidad de equipo (Japón) cerraron algunos espacios, perdimos algunos balones en la transición, pronto empezamos a ganar confianza, cuando conseguimos replantar el posicionamiento del equipo en el campo empezamos a controlar el juego y a construir oportunidades para jugar bien y ganar el partido.



Hay momentos que cuando tomamos riesgos las cosas no salen bien, pero lo más importante para mí es que los jugadores toman el riesgo y al siguiente momento lo intenten otra vez, jugar con confianza. Mañana vamos a tratar de jugar con confianza respetando a Corea pero no hay que olvidar que nosotros estamos aquí para trabajar, hay jugadores que tienen que jugar, hay jugadores que merecen su oportunidad en el campo, ganar experiencia, porque para mí lo más importante es salir mañana al juego con mucho respeto y guardando el prestigio del equipo pero también mirando la copa América.

Cuando era técnico de Irán fue señalado por la prensa por los gestos un poco toscos hacia Corea, que piensa ahora de Corea y ¿cómo se siente ante el juego de este martes?

Hay que recordar dos cosas importantes, una es la que la prensa piensa sobre los gestos que he hecho, la otra es la decisión oficial de las autoridades de Fifa que eso no era verdad, para Corea y todos los aficionados del fútbol. El fútbol de Corea es más ágil, son muy rápidos. Son más poderosos que Japón, Corea tiene un fútbol más elaborado, más trabajado. Ellos llegan al área de una manera más fuerte. La movilidad los caracteriza en los duelos personales, ahí son muy fuertes".

Variantes tácticas...

“Los primeros que tienen que ganar son los aficionados. Que ellos puedan disfrutar de la victoria en el fútbol. Luego, nosotros vamos a hacer respetar nuestro equipo, buscando caminos y tomando decisiones porque tengo confianza en los jugadores”.

El microciclo de trabajo en Bogotá...

El objetivo es sentir a los jugadores más cerca de mí, verlos en el terreno de juego (razón para hacer microciclos). Que los jugadores puedan sentir la camiseta de la Selección nacional, que algunas veces pesa al principio. Es una camiseta de mucho peso y mucha responsabilidad.





DEPORTES