Santa Fe goleó 0-3 a Rionegro Águilas y se metió a los ocho

Independiente Santa Fe se metió en el grupo de los ocho tras vencer 0-3 a Rionegro Águilas en la fecha 13 de la Liga II-2018. El rojo bogotano acabó con el invicto de los antioqueños de local y tuvo en Carmelo Valencia el hombre de los goles en el estadio Alberto Grisales.

Con este resultado, Santa Fe llegó a 21 puntos que le permiten volver al grupo de los ocho; Rionegro, a pesar de la derrota, continúa también dentro de este grupo, al tener 22 unidades.



Las emociones en el estadio Alberto Grisales, que tuvo su tribuna occidental llena, pues el ingreso era gratuito, comenzaron desde el minuto 12, cuando el delantero santafereño, Wilson Morelo, dejó a cuatro rivales en el camino, pero a la hora de rematar le metió el guayo por debajo al balón y lo mandó por encima del travesaño del arco de Rionegro.



La respuesta de los dirigidos por el técnico Jorge Luis Bernal fue por partida doble, un remate de media distancia de Freddy Hinestroza y un zurdazo de Édinson Toloza que fueron atajados por el arquero Robinson Zapata.



Los visitantes, antes del gol de Carmelo Valencia, ya se habían acercado con un tiro libre que por poco alcanza a ‘peinar’ Javier López con la punta de su guayo derecho.



En el minuto 27 fue que se presentó el gol de Carmelo. El primer gol de la noche nació en un saque del arquero Zapata. El balón picó y no lo detuvo la defensa de Rionegro, el balón siguió su curso y lo recibió Carmelo.



Con velocidad y con fuerza esquivó al defensor Carlos Ramírez, también al arquero Juan David Valencia, que quedó regado en el camino. Con el arco a su disposición Carmelo no tuvo que hacer mucho esfuerzo para dejar el balón en la red de Rionegro.



Las dos últimas opciones del primer tiempo fueron para cada uno de los equipos. En Santa Fe estuvo cerca de conseguir el segundo gol el jugador Guastavino desde un tiro libre que pasó cerca del poste derecho. Por el conjunto local la opción fue de Humberto Osorio, con un remate débil que no complicó al arquero Zapata.



La parte complementaria arrancó con una opción clara de Rionegro, en el primer minuto. Camilo Ayala soltó un fuerte zurdazo que exigió al arquero Zapata, que tuvo que estirarse al máximo y con sus yemas mandó el balón al tiro de esquina.



A Rionegro le pasó como al ciclista que arranca el ataque muy rápido cuando todavía falta mucha distancia para la meta.



El conjunto local arrancó los primeros minutos con toda la artillería. Parecía destinado a empatar el partido, pero poco a poco fue perdiendo impulso y Santa Fue aprovechó dos contragolpes para sentenciar el marcador.



En el minuto 5 el arquero Juan David Valencia tuvo que salir de la seguridad de su área para evitar que Carmelo se arrimara más y produjera algún daño.



Esta fue una advertencia para lo que se iba a venir después, pues en el minuto 15 en un contragolpe parecido Carmelo le entregó la pelota a Diego Guastavino, se la dejó en el punto penal, muy fácil para que rematara hacia el costado derecho y vencer al arquero Juan David.



Tres minutos después Carmelo Valencia, que nunca tuvo problema con sus baterías, corrió todo el partido, estuvo cerca de convertir el tercero, pero no llegó a un pase que le habían mandado desde el costado derecho.



Rionegro tuvo cuatro opciones en el área de Santa Fe, en dos de las acciones de juego estuvo Édinson Toloza, primero fue con un zurdazo que pasó cerca del ángulo y en la otra fue un tiro libre en el que le quemó el pecho al arquero Robinson Zapata. En la tercera llegada fue Omar Vásquez el que remató desviado y en la cuarta y última del conjunto local fue un tiro libre que cobró Carlos Ramírez en el que también le estrelló el balón en el pecho al portero Zapata.



Rionegro gastó toda su energía, no pudo llegar a la meta. Santa Fe, en cambio, todavía tenía ánimos para hacer más. Fue cuando a cinco minutos del final apareció el otro gol de Carmelo Valencia, en una jugada individual en la que dejó a dos rivales y soltó un fuerte derechazo fuera del área en la que dejó el balón en el ángulo derecho de Juan David.



Al final, Santa Fe celebró con euforia, y no era para menos, pues se quedó con tres puntos muy importantes que lo volvieron a meter dentro del grupo de los ocho, goleó y venció a un rival directo con el que se disputa un cupo para las finales de la Liga II.



En la fecha 14 de la Liga II, Rionegro Águilas visitará a Patriotas Boyacá, el próximo viernes a las 4:00 de la tarde; mientras que Independiente Santa Fe, el sábado, recibirá a Junior en El Campín, a las 7:45 de la noche.

Síntesis

Rionegro Águilas 0 / Independiente Santa Fe 2



Rionegro Águilas: Juan David Valencia (4); Daniel Muñoz (4), Hanyer Mosquera (4), Carlos Ramírez (4) y Álvaro Angulo (4); Camilo Ayala (5) y Jhonny Vásquez (5); Édinson Toloza (6), Fredy Hinestroza (6) y Mauricio Gómez (5); Humberto Osorio (5).



DT: Jorge Luis Bernal.



Santa Fe: Robinson Zapata (6); Carlos Arboleda (6), Javier López (6), Héctor Urrego (6) y Edwin Herrera (6); Diego Guastavino (6), Baldomero Perlaza (6), Yeison Gordillo (6) y Luis Manuel Seijas (6); Carmelo Valencia (7) y Wilson Morelo (6).



DT: Guillermo Sanguinetti.



Partido: bueno.



Cambios en Rionegro: Leandro Velásquez (4) por Mauricio Gómez (1 ST), Estéfano Arango por Humberto Osorio (20 ST) y Omar Vásquez por Jhonny Vásquez (22 ST).



Cambios en Santa Fe: Juan Daniel Roa por Diego Guastavino (26 ST) Arley Rodríguez por Wilson Morelo (37 ST) y Facundo Guichón por Luis Manuel Seijas (43 ST).



Goles de Rionegro: no hubo.



Goles de Santa Fe: Carmelo Valencia (27 PT y 41 ST) y Diego Guastavino (15 ST),



Amonestados: Velásquez, Ramírez, Mosquera (Rionegro); Valencia, Seijas (Santa Fe).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Rionegro Águilas perdió un invicto de cuatro fechas sin ser derrotado.



Figura: Carmelo Valencia (7).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 6.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: ingreso gratuito.



Árbitro: Edilson Ariza (7).







Esteban Torres Arbeláez



Para El Tiempo



Rionegro