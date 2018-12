El dilema del arquero y los cupos de extranjeros en Santa Fe

La fuerte sacudida en Independiente Santa Fe para el 2019 es una realidad. Tras el fracaso deportivo de este año en donde no se consiguió ningún objetivo y, tras seis años consecutivos, no participará en torneos internacionales, la dirigencia ya se ha movido con miras al siguiente año.

A la contratación del defensa Fáiner Torijano, se sumaría pronto la contratación de un arquero, pero hay varios detalles que está teniendo en cuenta el equipo para esta posición. El jugador que se quiere es Rodrigo Odriozola, portero del Rampla Juniors, quien jugó 37 partidos este año, recibió 59 goles y sacó su portería invicta en 8 ocasiones.



El problema es que, aunque a este martes no hay nada firmado, la llegada de Omar Pérez a Santa Fe ocuparía el cuarto cupo de extranjeros permitido en el fútbol colombiano. En ese momento, el equipo bogotano tiene contrato con Luis Manuel Seijas, Diego Guastavino y Facundo Guichón; el cuarto sería Pérez e imposibilitaría la llegada de Odriozola.



Fuentes consultadas por EL TIEMPO aseguran que ante este panorama, uno de los nueve arqueros con los que ha hablado Santa Fe es José Fernando Cuadrado. El portero de 33 años, que finaliza su contrato con el club de Manizales, es uno de los posibles candidatos para ocupar el arco del equipo, pero no hay ninguna oferta oficial para contratarlo.



Santa Fe continuará moviendo sus fichas para seguir en la confección de su equipo 2019, el cual, hasta hoy, será comandado por Guillermo Sanguinetti ya que, según los mismos consultados, no existen acercamientos con ningún DT para reemplazar al estratega uruguayo.



DEPORTES