El sentido mensaje de despedida de Ovelar

El delantero paraguayo Roberto Ovelar se despidió de los hinchas de Millonarios con un mensaje en sus redes sociales. "Solamente palabras de agradecimiento puedo tener con ustedes, con todos ustedes...", escribió.



Y agregó: "Con la hinchada que siempre me apoyó y me hizo sentir que era un orgullo portar esta camiseta, gracias por dejarlo todo en la cancha".

Ovelar, al parecer, regresará a su país y se especula que irá a Olimpia o a Libertad.



"Gracias al cuerpo técnico, cuando me dio la confianza partido a partido y siempre estuvo ahí. A los directivo que trajeron y siempre haciendo lo posible buscando para ambos lo mejor", agregó Ovelar.

No dejen de creer en este equipo

"Hoy me voy con la satisfacción de haber conseguir un título con este club tan grande y con la tristeza de no poder conseguir objetivos que nos propusimos", señaló.



"Estoy seguro que el segundo semestre el Embajador les va a dar mucha felicidad. No dejen de creer en este equipo. Desde lejos igual voy a estar apoyando. ¡Muchas gracias Millonarios!", puntualizó.



