Robayo revela cómo ajuiciaron a Dayro Moreno cuando jugó en Millonarios

Dayro Moreno es el jugador de moda en Colombia. Está a punto de romper el récord de goles en el fútbol del país con el Once Caldas. es el jugador de moda enEstá a punto de romper el récord de goles en el fútbol del país con el

Pero también se ha hecho famoso por su vida priva,a sus fiestas y demás.

Por eso, en vez de convencerlo o al menos de intentar entenderlo, la estrategia con él es someterlo.

Al menos eso fue lo que contó uno de sus compañeros en 2013, en la época de Hernán Torres y Juan Manuel Lillo en Millonarios.

"Nos tocó a las malas, pero sí. Dayro en la primera concentración llegó al entreno trasnochado, Juan Manuel nos cogió a nosotros y nos dijo ‘primera y última, si por él me toca concentrarnos, así no me guste los concentro, dos días antes y dos después del partido’. A Mayer, Román y a mí que éramos los capitanes del equipo nos dejó la tarea”, dijo en charla Rafael Robayo con César Augusto Londoño en Prochampions.

Dayro Moreno. Millonarios 4, Patriotas 0, 29 de marzo de 2014. Foto:Mauricio Moreno / EL TIEMPO Compartir

Y agregó: "Con Mayer y Román nos tocó coger a Dayro y decirle que ya le habían pasado la primera por lo que jueves, viernes y sábado si el partido era domingo lo íbamos a llamar a las 9:30 p.m. o máximo 10:00 p.m. un día lo llamaba Román, otro día Mayer, también yo, le pedíamos foto o videollamada, así logramos que Dayro priorizara estar más en la casa que afuera”,.

Sin embargo, Robayo destacó las bondades del tolimense en el campo de juego y en todos los equipos en los que ha militado.

“Dayro es un profesional, por eso está cerca de ser el máximo goleador del Fútbol Colombiano”, sentenció.