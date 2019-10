Millonarios cerró el año con empate en Rionegro

MIllonarios cerró el 2019 con un empate sin goles en su visita a Rionegro. La primera parte de este compromiso tuvo dos sucesos que se destacaron. El primero fue la expulsión del lateral Elacio Córdoba, de Rionegro, al ver la doble amarilla en el minuto 21, y el segundo fue una atajada del arquero Juan David Valencia, frente a un disparo de media distancia de Felipe Jaramillo (26 PT).

Las otras dos jugadas de la parte inicial, que emocionaron a los pocos hinchas que había en la tribuna, fueron también para Millonarios, un toque suave de Alex Rambal, en una jugada de tiro de esquina, y la otra fue un disparo desviado de Hansel Zapata, que pasó cerca del poste izquierdo del arco local.



Para la parte complementaria el conjunto visitante apretó más el acelerador, pero no tuvo final feliz en el arco de Rionegro.



No obstante, estuvieron cerca de conseguir la anotación los jugadores Hansel Zapata, con un remate cruzado a ras de piso que atajó Juan David Valencia (4 ST), y un cabezazo de David Silva, que pasó a centímetros del ángulo izquierdo del arco de las Águilas (5 ST).



Otra aproximación se presentó en el minuto 7 cuando Felipe Román mandó un centro rápido al que no pudo llegar Óscar Barreto.



El partido, durante un lapso largo, fue controlado por los hombres del conjunto local, tanto así que Millonarios vino a atacar a dos minutos de que terminara el tiempo oficial, con un remate de David Silva que pasó cerca del pórtico de Valencia.



Con este resultado, el conjunto ‘embajador’ sumó 28 puntos en la tabla de posiciones y 78 en la de Reclasificación. El técnico Pinto anunció que el jueves anunciará qué va a pasar con su cargo, si se va o sigue.



Rionegro, por su parte, alcanzó 24 unidades y llegó a 136 en la tabla del descenso, que le sirvieron para continuar en la A, de donde salieron a la B los equipos Atlético Huila (131) y Unión Magdalena (132).

Síntesis

Rionegro Águilas 0 / Millonarios 0



Rionegro: Juan David Valencia (7); Elacio Córdoba (2), Jonathan Lopera (6), Carlos Ramírez (6) y Álvaro Angulo (6); Mauricio Restrepo (6) y Francisco Rodríguez (6); Jader Obrian (6), Giovanny Martínez (6), y Mauricio Gómez (6); Andrés Rentería (6).

D.T.: Flabio Torres.



Millonarios: Wuilker Faríñez (6); Felipe Román (6), Alex Rambal (6), Breiner Paz (6) y Omar Bertel (6); Jhon Duque (6) y Felipe Jaramillo (6); Hansel Zapata (6), David M. Silva (6) y Oscar Barreto (6); José Ortiz (6).

D.T.: Jorge Luis Pinto.



Partido: regular.

Cambios en Rionegro: David Contreras por Giovanny Martínez (30 ST), Jacobo Escobar por Mauricio Gómez (39 ST) y Aldo Leao Ramírez por Jader Obrian (45+1 ST).



Cambios en Millonarios: Juan David Pérez por Oscar Barreto (18 ST, Cristian Arango por Hansel Zapata (29 ST) y Juan Camilo Salazar por John Duque (35 ST).



Goles de Rionegro: no hubo.

Goles de Millonarios: no hubo.

Amonestados: Córdoba, Valencia (Rionegro); Barreto (Millonarios).

Expulsados: Elacio Córdoba (21 PT, doble amarilla).

Estadio: Alberto Grisales.

Asistencia: 900 espectadores.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Mario Herrera (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro