Rionegro enfrenta a Unión Magdalena en duelo crucial por el descenso

Este compromiso se traduce en un duelo importante para ambos clubes, ya que cualquiera que gane podrá salir momentáneamente de los últimos puestos de la tabla del descenso.



Actualmente, las Águilas tienen 104 puntos y están en el último lugar, al tiempo que Unión Magdalena y Alianza Petrolera lo escoltan con 105 unidades.

“Estamos viviendo una situación preocupante, en estos momentos es en donde deberían de aparecer los verdaderos hombres. Este fin de semana tememos un partido lindo para salvar al equipo. Y aunque llevamos poco tiempo con los nuevos técnicos (Eduardo Cruz y Flabio Torres) hemos entendido lo que ellos quieren. Sin embargo, está un poco duro, no es cuestión de técnicos sino de nosotros también. Nunca es tarde para comenzar a mejorar”, argumentó el delantero Víctor Aquino.



Al tiempo que el asesor deportivo Flabio Torres manifestó que están trabajando para conocer más al grupo, la forma futbolística y establecer condiciones y conceptos.



“Ha sido fundamental también cambiar el ánimo del equipo. Sabemos que no ha sido la temporada ideal y eso hace que tengamos, junto al profesor Eduardo, establecer algunas condiciones de trabajo para mejorar el aspecto mental”, puntualizó Torres.



Asimismo, señaló que el partido contra Magdalena significa un duelo directo para salir de la posición incómoda del descenso.



Las estadísticas indican que de 10 enfrentamientos que tuvieron en la Primera B los antioqueños obtuvieron cinco victorias, frente a cuatro de Magdalena, e igualaron en una ocasión.



Por acumulación de tarjetas amarillas no estará el lateral derecho Álvaro Angulo, en su lugar estaría Jonathan Lopera. Otro que se perderá este compromiso, pero por lesión, será Fernei Ibargüen, incapacitado por una molestia en la rodilla que hizo que se ausentara también en la fecha anterior.

Unión Magdalena quiere seguir su racha positiva

Una nueva victoria este sábado frente a Rionegro Águilas en el estadio Alberto Grisales le daría a los dirigidos por Harold Rivera otros tres puntos trascendentales, en su objetivo de alejarse del descenso y los metería en la lucha por un lugar en los cuadrangulares semifinales.



El panorama comienza a aclararse para el equipo de Santa Marta, que en el camino ha venido sumando experiencia y aprendido de los errores al punto que parece haber alcanzado el nivel que exige la competencia.



De hecho, con el transcurrir de las fechas son varios de los jugadores bananeros que han crecido futbolísticamente, uno de ellos el atacante Luis Carlos Arias, quien con sus goles se convirtió en otro de los hombres desequilibrantes de 'El Ciclón'.



Arias que ha sido uno de los refuerzos más efectivos, quiere revalidar su buen momento con el Unión aportando su contundencia ofensiva. Considera que el partido contra Rionegro será complicado, pues "es un equipo que está necesitado de ganar y dará todo de sí para conseguir un resultado positivo".



No obstante, está convencido que “tenemos las condiciones para jugar un buen partido de visitante y traerse los puntos a Santa Marta”. Unión Magdalena en este encuentro tendrá disponible al experimentado Abel Aguilar, quien vuelve luego de cumplir una fecha de sanción.



Los bananeros acumulan tres partidos consecutivos sin derrotas en el Apertura, racha que tiene por segunda vez en el torneo. Rionegro y Unión Magdalena se enfrentarán por primera vez en Liga Águila. El Ciclón todavía no conoce la victoria en condición de visitante, así que espera que esta sea la ocasión para celebrar fuera de casa y seguir escalando posiciones en la Liga.

Alineaciones probables

Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Jonathan Lopera, Carlos Ramírez, Jerson Malagón y Daniel Muñoz; Elkin Blanco, Alexis Hinestroza, Jader Obrian y Jefferson Cuero; Víctor Aquino y Miguel Murillo.

D.T.: Eduardo Cruz.



Unión Magdalena: César Giraldo, Cristian Subero, Edisson Restrepo, Fernando Battiste, Yulián Gómez, Abel Aguilar, Jojhan Valencia, Hernán Luna, David Ferreira, Luis Carlos Arias y Ricardo Márquez







ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Rionegro





ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

Santa Marta.