Nacional se acerca a la clasificación, visita a Rionegro Águilas

El conjunto del oriente antioqueño llega a la fecha 17 luego de avanzar a la siguiente fase de la Copa Suramericana tras vencer por penaltis al conjunto boliviano de Oriente Petrolero.



En las Águilas están motivados por su triunfo internacional y quieren continuar con este buen semblante en la Liga, pero saben que Atlético Nacional viene de golear 4-0 a Patriotas Boyacá y se metió al grupo de los ocho al ajustar 22 puntos.

“Nuestra clasificación a la siguiente fase de la Copa Suramericana era algo que el equipo se merecía, era lo justo, veníamos buscando una alegría así desde hace tiempo, habíamos hecho todo para lograrlo, por la manera que veníamos jugando, pero lamentablemente no podíamos concretar las opciones en el arco rival”, explicó el lateral Daniel Muñoz.



Del partido de este domingo confesó que lo ve como una oportunidad de sumar y quedarse con los tres puntos en su estadio.



“Contra Atlético Nacional va a ser un partido importante, nosotros venimos realizando muy buen fútbol. Esperamos que el día del partido podamos ser prácticos, ordenados y tácticos; que logremos concretar la opción que tengamos. En lo personal espero poder marcar y contribuir con la victoria. De llegar a ganar sumaríamos tres puntos muy valiosos para la tabla de posiciones y la del descenso”, puntualizó.



Dentro de la nómina titular el entrenador Eduardo Cruz podrá contar con los servicios del volante Jader Obrian, autor del gol con el que Rionegro obligó a la definición de la llave a través de los penaltis frente a Oriente Petrolero. El resto del plantel, para el domingo, será el mismo que jugó en Santa Cruz de la Sierra.



Cabe recordar que la actualidad de Rionegro Águilas en la tabla de posiciones es negativa, pues apenas tiene ocho puntos tras 15 partidos disputados. Ha obtenido solo una victoria, ha igualado en cinco juegos y ha caído derrotado en nueve. Tiene nueve goles a favor y 23 en contra.



En la tabla del descenso ocupa también ocupa la última casilla, seguido por los equipos de Alianza Petrolera, Envigado y Unión Magdalena. Los precios para el ingreso al estadio serán de 55 mil pesos, para la tribuna occidental, y 44 mil pesos, para la de oriental.

Tras golear 4-0 a Patriotas, los ‘verdolagas’ tendrán su penúltimo partido por fuera del Atanasio en esta fase de todos contra todos y querrán mantener la senda ganadora frente a un rival que últimamente le ha ido muy bien. Sin los convocados por la Selección Colombia Sub 20 al Mundial de Polonia; Kevin Mier, Carlos Cuesta, Andrés Reyes, Hayen Palacios y Yéiler Góez, pero con el regreso de Gilberto García tras superar una lesión en su tobillo, buscarán mantener por cuarta vez, de manera consecutiva, el arco en cero. Jean Lucas Rivera es otro jugador que retorna al equipo tras no ser convocado contra Patriotas.



Por segundo partido consecutivo, Daniel Bocanegra no fue tenido en cuenta en la convocatoria, luego de que el cuerpo técnico quisiera preservarlo para el clásico antioqueño. El tolimense sufrió una contusión repetida en uno de sus muslos durante los partidos contra Alianza Petrolera y Junior. Aunque no reviste gravedad, prefirieron darle descanso.



Otros que regresarían a la nómina titular es Brayan Rovira tras estar ausente frente a Patriotas. Aunque Nicolás Hernández llegó a la quinta amarilla, el defensa podrá estar por uno de los convocados en la ‘tricolor’. Otro que retornará como lateral izquierdo es Deiver Machado en lugar de Christian Mafla.



En el frente de ataque estaría el tridente con Yerson Candelo, Steven Lucumí y Hernán Barcos. La duda estaría en la creación, si bien Vladimir Hernández lo hizo bien, podría regresar el uruguayo Pablo Ceppelini.



Aunque Paulo Autuori realiza variantes en el equipo, uno de los que no sale es Sebastián Gómez, el jugador antioqueño le da inicio y salida al juego de Nacional y es uno de los imponderables del equipo. “He realizado un gran trabajo físico, aprovecho la oportunidad desde que volví de Leones y ahora estoy dándolo todo por el equipo”, comentó.



Sobre el rival, Gómez indicó que “va a ser un partido muy difícil en Rionegro, aunque ellos son últimos se van a jugar la vida, nosotros entramos a los ocho y no nos podemos sacar de ahí”.



Una de las armas que empleó Nacional en el partido pasado fue la media distancia, algo que espera Sebastián que se siga poniendo en práctica. “Tenemos varios compañeros que tienen esa virtud, no soy sólo yo. Esperemos seguir concentrados y aprovechar las opciones que tengamos”.



Por su parte, Vladimir Hernández comentó que “tenemos cinco finales, no podemos ceder puntos, cada rival es complicado y debemos asumirlo con mucha responsabilidad. Hemos mejorado mucho, pero nos falta más, lo importante es lo que venimos demostrando en los últimos partidos, los goles son importantes para lograr esa eficacia que necesitamos”.



En el historial por Liga, han disputado 24 partidos, Nacional ha ganado 14 sobre 4 de Rionegro, 6 empates completan la estadística. Los ‘verdolagas’ han marcado 39 goles contra 17 de los ‘dorados’.

Alineaciones probables

Rionegro Águilas: Luis Delgado; Daniel Muñoz, Carlos Ramírez, Hanyer Mosquera y Álvaro Angulo; Francisco Rodríguez, David Contreras, Jader Obrian y Juan Pablo Otálvaro; Mauricio Gómez y Daniel Lloreda.

D.T.: Eduardo Cruz.



Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Cristian Moya, Nicolás Hernández, Deiver Machado; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Pablo Ceppelini; Yerson Candelo, Steven Lucumí, Hernán Barcos.

D.T.: Paulo Autuori.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Alberto Grisales.



Árbitro: Mario Herrera (Meta).



T.V.: WIN Sports.





Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro







Juan Camilo Álvarez Serrano

Para EL TIEMPO

Medellín