Rionegro logró un triunfo con triple importancia: 3-0 a Jaguares

Rionegro Águilas logró una victoria que significa un gran respiro: venció 3-0 a Jaguares y con eso le saca, por ahora, siete puntos al Atlético Huila y cinco a Unión Magdalena en la tabla del descenso. Y además, este martes se va a descansar como octavo en la tabla de la Liga.

Dos oportunidades aprovechadas en el primero tiempo y una pena máxima, en el segundo, se convirtieron en los tres goles con los que el equipo antioqueño doblegó a su similar de Córdoba. Los autores de las anotaciones fueron Andrés Rentería (23 PT), Mauricio Gómez (35 PT) y Jader Obrian (20 ST, penalti).



En la primera mitad comenzó más animado Jaguares, pero Rionegro reaccionó, sorprendió y fue altamente eficaz. El 1-0 a su favor lo consiguió en el minuto 23 con Andrés Rentería, tras recibir un pase de Gilberto García desde más atrás de la mitad de la cancha. Rentería controló el balón, ingresó al área, dejó al arquero en el camino y definió ante el arco vacío.



Luego de abrir el marcador, Rionegro controló el partido y aplicó a la tenencia de la pelota para no sufrir algún revés. Pasó poco tiempo para volver a tener otra oportunidad de gol, nuevamente por intermedio de Rentería, pero falló.



En el minuto 31 el equipo de Montería casi logra el empate, tras un disparo inicial de Fabián Mosquera. El arquero Luis Delgado permitió un rebote que ‘pescó’ Harold Estupiñán, pero desafortunadamente, para su equipo, el balón se estrelló en el vertical derecho.



Como si esto fuera poco las cosas no le siguieron saliendo bien a los ‘felinos', el rival consiguió ampliar el marcador al lograr el 2-0 a través de la anotación de Mauricio Gómez, luego de una jugada colectiva que había comenzado Jader Obrian por el costado derecho y que continúo Juan Pablo Otálvaro, en el centro del área. Otálvaro desubicó a los defensores y le dejó el balón servido a Gómez por el costado izquierdo, para que, sin presión, dejara el balón contra la red de un golpe suave con la zurda que se fue por entre las piernas del arquero Cardozo.



En la segunda mitad Jaguares salió decidido a igualar el marcador. Los jugadores Ojeda y Mojica amenazaron con dos opciones que terminaron por fuera.



No obstante, al igual que en el primero tiempo, Rionegro reaccionó y en el minuto 13 pudo haber tenido el tercer gol a su favor, pero el volante Mauricio Gómez desperdició una oportunidad clara en la que había quedado solo frente al arquero Cardozo, que perdió por demorarse para pegarle a la pelota.



Rionegro siguió en su empeño para alargar el marcador. En el 16 Roque Cardozo le ganó el pulso al duelo a Jader Obrian, tras un balonazo a ‘quemarropa’.



No obstante, ante la insistencia de Rionegro, el local encontró el tercer gol, que se produjo tras la falta que le cometió Fabio Castillo a Juan Pablo Otálvaro dentro del área. La mayoría de los jugadores de Jaguares protestó, pero el árbitro Carlos Betancur se sostuvo en su decisión.



El encargado del cobro fue Jader Obrian quien le pegó a la derecha de Cardozo, que estuvo cerca de atajar el balón.



En los minutos finales Jaguares quiso encontrar el descuento, mientras que Rionegro se dio el lujo de hacer debutar a Tomás Salazar, jugador que había estado todo este semestre como suplente.



Las dos últimas apariciones de Jaguares en el área del rival fueron un cabezazo de Delio Ojeda y un disparo de Edinson Toloza que hicieron sudar al arquero Luis Delgado.



En la tabla del descenso los de Rionegro quedaron en la casilla 16, a siete y a cinco puntos de Atlético Huila y Unión Magdalena, respectivamente. Mientras que Jaguares permanece en el puesto 18 a tres y cinco puntos de los equipos antes mencionados, quienes son los candidatos en estos momentos para descender.



En la fecha 15 de la Liga II, Rionegro visitará a Unión Magdalena, el próximo domingo, a las 4:00 de la tarde. Jaguares, por su parte, recibirá a Once Caldas, el viernes, a las 6:00 p.m.

Rionegro Águilas 3 / Jaguares de Córdoba 0

Rionegro: Luis Delgado (6); Gilberto García (6), Carlos Ramírez (6), Jonathan Lopera (6) y Álvaro Angulo (6); Mauricio Restrepo (6), Giovanny Martínez (6), Juan Pablo Otálvaro (6) y Mauricio Gómez (6); Jader Obrian (7) y Andrés Rentería (6).



D.T.: Flabio Torres.



Jaguares: Roque Cardozo (4); Fabio Castillo (5), Delio Ojeda (6), Kevin Riascos (5) y Juan Silgado (5); John Mosquera (5) y Fabián Mosquera (5); Andrés Arboleda (5), Harold Estupiñán (4) y Darwin López (4); Pablo Rojas (4).



DT: Julio Méndez (e).



Partido: regular.



Cambios en Rionegro: Francisco Rodríguez por Mauricio Gómez (17 ST), Tomás Salazar por Giovanny Martínez (32 ST) y Kevin Salazar por Jader Obrian (37 ST).



Cambios en Jaguares: Pablo Bueno (4) por Harold Estupiñan (1 ST), Harrison Mojica (5) por John Mosquera (1 ST) y Edison Toloza por Darwin López (16 ST).



Goles de Rionegro: Andrés Rentería (23 PT), Mauricio Gómez (35 PT) y Jader Obrian (20 ST, penalti).



Goles de Jaguares: no hubo.



Amonestados: García, Salazar (Rionegro); F. Mosquera, Riascos, Silgado (Jaguares).



Expulsados: no hubo.



Figura: Jader Obrian (7).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 500 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Carlos Betancur (6).



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro