Rionegro Águilas comenzó con pie derecho

Francesco Stifano tuvo un buen arranque al frente de la dirección técnica de Rionegro Águilas. Un doblete de Jader Obrian le permitió celebrar la victoria frente a un difícil conjunto de Jaguares de Córdoba.

En el primer tiempo la pelota fue para el conjunto visitante, pero el que creó las opciones de peligro fue Rionegro. No obstante, ambos equipos se fueron en blanco al descanso del medio tiempo.



En los primeros 45 minutos el jugador que más se destacó fue Anthony Uribe, de Rionegro, al poner en aprietos en dos ocasiones al arquero Robinson Zapata.



En Jaguares, mientras tanto, el orden táctico y los buenos movimientos hicieron que la posesión del balón estuviera a su favor, asimismo, que entre el minuto 20 y el 30 produjera una serie de opciones peligrosas a través de varios tiros de esquina.



En la parte complementaria llegaron los goles de los antioqueños. El 1-0 no iba a llegar hasta el minuto 16, luego de tres aproximaciones anteriores, una de Harrison Mojica (remate elevado), otra de Anthony Uribe, que controló el arquero Zapata, y un cabezazo desviado de Pablo Bueno.



Jader Obrian no había arrancado de titular, ingresó en el segundo tiempo, al minuto ocho, en lugar del venezolano Frank Feltstcher.



Ocho minutos después de su ingreso capitalizó un pase profundo del defensor Carlos Ramírez. El delantero Obrian recibió el balón dentro del área y pateó con la pierna derecha para vencer a Zapata.



Rionegro, con el gol a favor, se llenó de valentía y pudo aumentar el marcador, pero otro remate de Anthony Uribe, de media distancia, fue evitado sin dificultad por el arquero de Jaguares.



Sergio Romero, de jugada individual, casi empata el compromiso, pero al final se fue quedando sin ángulo de disparo y terminó enviando la pelota para cualquier parte.

El que no falló fue nuevamente Jader Obrian, tras recibir el pase desde el costado derecho de Juan Pablo Otálvaro, quien aprovechó un error en la salida de la defensa monteriana para ganar el balón. Ante el remate de Obrian, casi en el punto penal, no pudo hacer nada Robinson Zapata para evitar el 2-0.



A cinco minutos de que terminara el compromiso las acciones fueron mermando, el partido pasó a ser de trámite, hasta que finalmente el árbitro Luis Sánchez dio por terminado el tiempo oficial.



En la segunda fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2020, Rionegro visitará a Independiente Medellín, el próximo martes, a las 6:05 de la tarde. Mientras que Jaguares, un día después, recibirá a América de Cali, a las 4:05 p.m.



​Síntesis

Rionegro Águilas 2 / Jaguares de Córdoba 0



Rionegro Águilas: Carlos Bejarano (6); Mateo Puerta (6), Óscar Hernández (6), Jeisson Quiñonez (6) y Carlos Ramírez (6); Mauricio Restrepo (6), Jonny Mosquera (6), Aldo Leao Ramírez (6), Frank Feltstcher (5) y Andrés Rentería (6); Anthony Uribe (6).

DT: Francesco Stifano.



Jaguares: Robinson Zapata (5); Israel Alba (5), Kevin Riascos (5), Emanuel Fernández (5) y Juan Silgado (5); Yulián Anchico (5), Fabián Mosquea (5), Vicente Prado (5); Wilder Guisao (5), Harrison Mojica (5) y Pablo Bueno (4).

DT: Juan Cruz.



Partido: Bueno.

Cambios en Rionegro: Jader Obrian (7) por Frank Feltstcher (8 ST), Juan Pablo Otálvaro por Aldo Leao Ramírez (31 ST) y Brayan Fernández por Anthony Uribe (36 ST).



Cambios en Jaguares: Jefferson Cuero por Vicente Prado (17 ST), Sergio Romero por Pablo Bueno (23 ST) y Ronaldo Lucena por Yulián Anchico (33 ST).



Goles de Rionegro: Jader Obrian (16 ST y 40 ST).

Goles de Jaguares: no hubo.

Amonestados: Mosquera, Restrepo (Rionegro); Anchico (Jaguares).

Expulsados: no hubo.

Detalle: La última vez que Rionegro había recibido a Jaguares lo había goleado 3-0. En el historial de encuentros jugados en el Alberto Grisales los antioqueños han ganado en cuatro ocasiones, frente a una victoria de los de Montería y un empate.

Figura: Jader Obrian (7).

Estadio: Alberto Grisales.

Asistencia: 500 espectadores, aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Luis Sánchez (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro