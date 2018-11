Un aguerrido Rionegro quiere hacerse fuerte en casa contra Junior

Tras haber dejado eliminado a Once Caldas, uno de los favoritos para quedarse con el título este semestre, cuando muchos tildaban a Rionegro como el más débil de la llave, los dirigidos por el técnico Jorge Luis Bernal pasaron esa página y ahora ven con gran optimismo el juego frente a Junior.

“En estos cuartos de final hemos tenido que arrancar el partido de ida en nuestra casa. Para algunos esto puede ser un inconveniente, pero para nosotros se ha convertido en oportunidad, ya que si hacemos valer la condición de local podemos lograr una ventaja muy valiosa, así sea mínima, que nos hará más fuertes en el partido de vuelta”, argumentó el técnico Bernal.



Para Camilo Ayala, capitán de las Águilas, el Junior es un rival importante, como los demás que han enfrentado este semestre. Para él no significa jugar diferente o cambiar de estrategia, ya que lo más importante, según dijo, es mantener la concentración, responsabilidad y motivación.



“Desde la pretemporada estamos enfocados en conseguir la primera estrella. No hemos dejado de pensar en ello ni un minuto. Estamos muy cerca, entre más posibilidades tengamos más vamos a dar de nosotros para poder avanzar y abrazar el título”, expuso Ayala.



Freddy Hinestroza, jugador del medio campo que se ha destacado en la entrega del balón y por sus tres goles este semestre, expresó que la buena condición de sus compañeros, la amistad que hay en el grupo y la sana competencia es lo que tiene a Rionegro en esta fase final de la Liga.



“La fortaleza nuestra es que nos sentimos como en una familia. Somos muy unidos y nos colaboramos. Eso nos hace diferentes. De Junior pienso que independiente de que se haya clasificado con más puntos que nosotros, o que este año nos haya vencido 2-0 en el Metropolitano, no significa que sea superior. A esta altura del campeonato gana el que mejor fútbol tenga, nosotros lo estamos haciendo bien y esperamos arrancar esta semifinal con una ventaja, así sea de un gol”, finalizó Hinestroza.



Cabe anotar que este año las Águilas y Junior se vieron las caras dos veces. Cuando se enfrentaron en Rionegro empataron sin goles, mientras que el partido en el Metropolitano fue victoria 2-0 para los barranquilleros.



Las novedades en el equipo antioqueño son tres. Francisco Rodríguez recibió la quinta tarjeta amarilla el fin de semana pasado entonces no podrá jugar contra Junior, tampoco estarán en el gramado Estéfano Arango ni el entrenador Jorge Luis Bernal, quienes fueron expulsados en el mismo partido del domingo pasado contra Once Caldas.



Al duelo de este jueves podrán ingresar gratuitamente las personas que se inscribieron y asistieron al partido de cuartos de final contra Once Caldas en el Alberto Grisales. Los demás que quieran hacerlo podrán adquirir las boletas para occidental a 65 mil pesos. La tribuna oriental sólo será habilitada para la hinchada de Junior y tendrá un valor de 55 mil pesos.

Alineación probable:

Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Camilo Pérez, Carlos Ramírez y Luis Mosquera; Jhonny Vásquez, Camilo Ayala, Leandro Velásquez, Freddy Hinestroza, Yilton Díaz; Humberto Osorio. D.T.: Sergio Guzmán (e).



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro