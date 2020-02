Al Tolima se le fueron las luces en la reposición

Deportes Tolima dejó escapar una victoria importante en su visita a Rionegro, en el partido que abrió la quinta fecha del primero torneo del año del fútbol colombiano.

El dato curioso que ocurrió en este compromiso fue que, a falta de tres minutos del tiempo de adición, dos de las cuatro lámparas del estadio Alberto Grisales se apagaron, lo que llevó a que se prolongara el final de este duelo unos 22 minutos más, pues el árbitro Jorge Guzmán no quería dar por terminado el partido, ya que Tolima tenía pendiente el cobro de un tiro libre justo cuando se fue la luz.



El primer tiempo estuvo parejo, los dos equipos salieron con las mismas intenciones, Óscar Hernández y Andrey Estupiñán, por cada bando, lo intentaron con dos remates desviados.



A los 13 minutos Daniel Cataño y Roger Rojas aumentaron el nivel de amenaza de Tolima, ambos lo hicieron con disparos que fueron contenidos por el arquero Carlos Bejarano.



Brayan Fernández, con ganas, pero sin puntería, Anthony Uribe y Óscar Hernández, con disparos que fueron detenidos por el arquero Álvaro Montero, fue la triple respuesta que emitió Rionegro al ver en peligro su arco.



Pero como el que no los hace los ve hacer, Deportes Tolima aprovechó una jugada rápida para sorprender a todos en Rionegro, los últimos en participar en esa acción ofensiva fueron Daniel Cataño que desde el centro del campo le mandó un pase profundo a Roger Rojas, el volante corrió con la pelota por el sector izquierdo, casi en la raya final le envió la pelota a Andrey Estupiñán para que sólo la empujara para convertir el 0-1 a favor de Tolima.



La última jugada del primer tiempo fue un disparo al arco de Tolima en la que el arquero Montero controló sin dificultad.



En la parte complementaria el conjunto local salió decidido a conseguir un gol, pensando más en el empate que en la victoria, pues la veía difícil. Estuvo cerca Brayan Fernández, en el minuto 17, pero falló en la misión.



El que también lo intentó fue Andrés Rentería, pero en el 34 estuvo atento el arquero Montero para apagar el peligro.



El partido hasta que terminó el tiempo oficial mostró a un Rionegro encima, pero sin el control del balón, y a un Tolima que no estaba bien parado y con sus hombres del medio campo desconcentrados.



Así entonces, cuando inició el tiempo de adición se presentó una falta desde el costado izquierdo, más o menos en los tres cuartos de cancha, a favor de las Águilas.



El que cobró fue el defensor Carlos Ramírez, con la zurda puso el balón en el área del arquero, donde estaba Andrés Rentería, sosteniendo un salto de unos 60 centímetros, un poco tirado hacia la derecha. Como no tenía presión de la defensa rival pudo conectar fácil de cabeza el balón para convertir así el 1-1 final.



Luego vino el apagón, Tolima esperaba lograr la victoria en un cobro de pelota quieta, quería hacer lo que no hizo en todo el segundo tiempo, pero la luz, como las oportunidades, no llegaron en los más de 20 minutos de espera y el árbitro Guzmán accedió por dar por terminado el compromiso en el Alberto Grisales.



En la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2020, Rionegro visitará a Atlético Bucaramanga, el domingo de la próxima semana, a las 5:20 de la tarde. Mientras que Deportes Tolima, el sábado, recibirá a Junior, a las 7:30 de la noche.



Síntesis

Rionegro Águilas: Carlos Bejarano (6); Mateo Puerta (6), Jeisson Quiñones (5), Carlos Ramírez (6) y Álvaro Angulo (6); Jonny Mosquera (5), Óscar Hernández (6), Andrés Rentería (6) y John Fredy Salazar (5); Brayan Fernández (6) y Anthony Uribe (5).

DT: Francesco Stifano.



Deportes Tolima: Álvaro Montero (6); Julián Quiñones (6), Sergio Mosquera (5), Danovis Banguero (5) y Jonathan Marulanda (6); Yeison Gordillo (5), Juan David Ríos (6), Daniel Cataño (6); Jaminton Compaz (5), Andrey Estupiñán (6) y Roger Rojas (5).

DT: Hernán Torres.

Partido: regular.



Cambios en Rionegro: Juan Pablo Díaz (5) por Jonny Mosquera (1 ST), Jader Obrian (5) por Anthony Uribe (14) y Juan Pablo Otálvaro por Mateo Puerta (21 ST).



Cambios en Tolima: Carlos Robles por Daniel Cataño (27 ST) y Francisco Rodríguez por Roger Rojas(33 ST).



Goles de Rionegro: Andrés Rentería (45+1 ST).

Goles de Tolima: Andrey Estupiñán (39 PT).



Amonestados: Puerta, Angulo, Salazar, Ramírez (Rionegro); Estupiñán, Marulanda, Montero (Tolima).

Expulsados: no hubo.

Detalle: Cuando faltaban al menos tres minutos para finalizar los cinco minutos de reposición, los reflectores del estadio Alberto Grisales se apagaron.



Figura: Andrey Estupiñán (6).

Estadio: Alberto Grisales.

Asistencia: 3.000 espectadores, aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Jorge Guzmán (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo