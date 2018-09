Once Caldas perdió el invicto y la opción  de ser líder

En la última cita, de la novena jornada de la Liga II-2018, Rionegro Águilas venció 1-0 a un equipo suplente del Once Caldas, en el Estadio Alberto Grisales. El ‘blanco-blanco’ de Manizales perdió su invicto pero continua en la segunda posición de la tabla, mientras que los antioqueños siguen adentro de los ocho.



El conjunto de Manizales tuvo la iniciativa en el comienzo del partido, muy temprano Marcelino Carreazo intentó un remate desde media distancia, pero Lucero Álvarez pudo detener la pelota sin inconvenientes.

Tras cuatro minutos de su primera llegada, el equipo local abrió el marcador. Toloza se escapó por banda derecha y ejecutó un excelente centro para Leandro Velázquez, quien remató de cabeza hacia el costado derecho de Sergio Román y la encajó al fondo de la red.



Síntesis



Rionegro Águilas 1 / Once Caldas 0

Rionegro: Lucero Álvarez (6); Daniel Muñoz (6), Fernei Ibargüen (6), Carlos Ramírez (6) y Álvaro Angulo (6); Camilo Ayala (6) y Francisco Rodríguez (6); Edinson Toloza (6), Fredy Hinestroza (5) y Leandro Velásquez (6); Humberto Osorio (5).

DT: Jorge Luis Bernal.



Once Caldas: Sergio Román (6); Yonni Hinestroza (5), Geisson Perea (4), José Moreno (4) e Israel Alba (5); Luis Sierra (5); Marcelino Carreazo (5), Mauricio Restrepo (5), Sebastián Guzmán (5) y Johan Carbonero (6); César Amaya (5).

DT: Hubert Bodhert.



Partido: bueno.

Cambios en Rionegro: Mauricio Gómez por Humberto Osorio (23 ST), Omar Vásquez por Leandro Velásquez (28 ST) y Juan Giraldo por Edinson Toloza (45 ST).



Cambios en Caldas: Eder Steer (5) por César Amaya (12 ST), Alejandro García por Marcelino Carreazo (17 ST) y Mender García por Sebastián Guzmán (29 ST).



Goles de Rionegro: Leandro Velásquez (24 PT).

Goles de Caldas: no hubo.

Amonestados: Ibargüen, Rodríguez, Angulo (Rionegro), Steer (Caldas).

Expulsados: no hubo.

Detalle: Rionegro volvió al grupo de los ocho al llegar a 15 puntos. Enfrentará la décima fecha ubicado en la séptima casilla. Asimismo, acabó con el invicto que tenía Once Caldas de diez jornadas sin perder.



Figura: Edinson Toloza (6).

Estadio: Alberto Grisales.

Asistencia: 5.500 espectadores, aproximadamente.

Taquilla: ingreso gratuito.

Árbitro: Nolberto Ararat (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro