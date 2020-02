Rionegro quiere ratificar frente a Tolima su mejor rendimiento del año

A pesar de no haber ganado, en Rionegro están convencidos de que el rendimiento en el 1-1 contra Once Caldas, en la cuarta fecha, es el más cercano a lo que esperan. Ahora quieren ratificarlo en el duelo contra Tolima, que abre la quinta fecha de la Liga. El juego se verá por Win Sports, desde las 6 p. m.

“Contra Once Caldas fue el mejor partido que hemos tenido”, expresó el técnico de las Águilas, Francesco Stifano, en la rueda de prensa en Manizales y lo ratificó luego en el camerino con sus jugadores.



“El técnico nos dijo que en la fecha anterior nos jugamos el mejor partido hasta ahora, que hicimos en el compromiso todo lo que habíamos trabajado en los entrenamientos; sin embargo, como jugador, siento que tuvimos errores, los cuales durante esta semana tratamos de corregirlos”, manifestó el defensor Carlos Henao.



Henao añadió que contra Once Caldas fue una presentación muy positiva porque siendo visitantes sumaron un punto frente a un gran rival que estaba jugando de local.



“Contra Tolima nos tenemos que parar bien en la cancha, concretar las oportunidades de gol. El punto en la fecha anterior fue importante pero será más si volvemos a sumar en casa este viernes. No será fácil, pues los de Ibagué tienen jugadores rápidos, fuertes y que definen muy bien”, argumentó Henao.



El precio de la boletería para este encuentro tendrá un valor de 10 mil pesos. Cabe recordar que Rionegro marcha en la séptima casilla con siete puntos.



“Estoy contento porque he tenido continuidad, el técnico Stifano me ha tenido en cuenta. Para el duelo de este viernes hay que hacer un partido inteligente, estar concentrados, tener el balón y aprovechar las opciones de gol”, concluyó el delantero Jhon Fredy Salazar, quien tuvo una buena presentación en el anterior partido contra Caldas.



Por su parte, Tolima viajó a Rionegro con la ausencia de Omar Albornoz como principal novedad.



Los dirigidos por Hernán Torres llegan a esta cuarta fecha de la Liga con la motivación de haber ganado en la jornada anterior ante Envigado y luego de obtener la clasificación a tercera fase de Copa Libertadores a mitad de semana, por ello se hace importante seguir aumentando el nivel de juego en el torneo local en su visita a Rionegro.



El más reciente antecedente de los enfrentamientos entre Tolima y Águilas nos lleva al 27 de julio de 2019 cuando el Vinotinto y Oro ganó en condición de visitante 0 - 2 con anotaciones de Marco Pérez y Danobis Banguero, victoria que quedó en la anécdota porque el equipo Pijao perdió los tres puntos por la indebida inscripción en la planilla de juego del volante Rafael Carrascal, que ni siquiera había viajado a tierras paisas.



El lugar de Omar Albornoz lo tomará Daniel Cataño para conformar el tridente de creación junto a Jaminton Campaz que viene convirtiéndose en el jugador más destacado del mediocampo Pijao y Andrey Estupiñan que está ganándose un puesto como titular cada que pasan los partidos.



En la zona de volantes también sería novedad la llegada a formación titular de Juan David Ríos que haría dupla de contención con Yeison Gordillo, para darle descanso a Carlos Robles pensando en el juego de Copa Libertadores del próximo 19 de febrero ante Internacional de Porto Alegre en Ibagué.



En defensa iría al banco de suplentes Julián Quiñones y llegaría a la titular Sergio Mosquera para hacer pareja de zagueros con José Moya, en el lateral derecho estará nuevamente Jhonatan Marulanda. En Ibagué se quedó Nilson Castrillón.



Para el ataque, el técnico Torres está definiendo si va desde el arranque Francisco Rodríguez que viene de anotar tres goles ante Envigado pero tuvo un desgaste físico alto en el juego de Copa Libertadores o de lo contrario iría desde el vamos el Hondureño Roger Rojas.



Alineaciones probables



Rionegro Águilas: Carlos Bejarano; Mateo Puerta, Yeison Quiñones, Carlos Henao y Carlos Ramírez; Jonny Mosquera y Óscar Hernández; Jader Obrian y Jhon Fredy Salazar; Brayan Fernández y Anthony Uribe. DT: Francesco Stifano.



Tolima: Álvaro Montero; Jonathan Marulanda, Sergio Mosquera, José Moya, Danobis Banguero; Juan David Ríos, Yeison Gordillo, Andrey Estupiñan, Daniel Cataño, Jaminton Campaz, Roger Rojas.



Esteban Torres Arbeláez

Guillermo González

Para EL TIEMPO

Rionegro e Ibagué