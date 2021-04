Águilas Doradas, con 7 jugadores, aguantó como pudo contra Chicó

Águilas Doradas cayó 0-3 contra Boyacá Chicó, por la fecha 18 de la Liga I-2021. El equipo del oriente antioqueño compitió 78 minutos, pero la parte física y la lesión de Giovanny Martínez hizo que se terminara el partido por sustracción de materia. Los dorados tuvieron que afrontar el partido con solo siete jugadores. Chicó apenas pudo marcar en el segundo tiempo e hizo cuatro cambios.

En los actos protocolares, Águilas Doradas salió con Juan David Valencia y Carlos Bejarano en uniforme de arquero, además, tenían dos pancartas que decían ‘primero la vida’ y ‘juego limpio’, que, en principio, no mostró la transmisión del partido, pero promediando la etapa inicial lo hicieron. El juego demoró varios minutos en comenzar debido al cambio en la indumentaria del arquero Bejarano y Valencia, quien esta tarde se desempeñó como central.

La protesta de Águilas Doradas, que salió con solo siete jugadores Foto: Twitter: @AguilasDoradas

En el primer tiempo, Águilas Doradas con siete jugadores en el campo de juego, trabajó la igualdad en poco más de 47 minutos. Boyacá Chicó efectuó dos cambios sobre el minuto 13, pero no pudo aprovechar la superioridad numérica de cuatro jugadores, los ajedrezados han intentado por todos los medios, buscando vencer el arco de Carlos Bejarano. Para el local, la táctica era defender y evitar alguna lesión que no le permitiera terminar el encuentro.



En la etapa complementaria, Chicó efectuó otro cambio, esta vez en defensa, buscando un mayor peso ofensivo. En el saque de mitad de cancha, Jhon Pérez realizó el primer remate al arco, que controló el arquero Pablo Mina.



En el primer minuto de juego, Boyacá Chicó en una incursión por el sector izquierdo derivó en gol de Diego Echeverry, pero el juez de línea lo invalidó por aparente fuera de lugar. Sin embargo, el árbitro Carlos Ortega fue a consultar con el VAR sobre un posible fuera de juego, tras cuatro minutos de deliberación, Ortega determinó que hubo fuera de lugar, confirmando la anulación del gol.



Sobre el minuto 11 y tras una jugada colectiva, Henry Plazas de media distancia y con pierna derecha, abrió el marcador para el equipo visitante. Un minuto después, tuvieron el segundo, pero el remate se fue muy alto. Antes de los 15 minutos, Chicó hizo cuatro cambios en dos momentos.



A los 20 minutos, Jacobo Pimentel tuvo el segundo, con un remate de media distancia y con pierna derecha, pero la pelota pasó cerca del arco de Bejarano. La visita juega en corto, realizando centros a media altura y con remates de media distancia. Mientras que Águilas se defendía como podía. Al minuto 24, Diego Echeverry estiró la ventaja en el marcador, luego de aprovechar un rebote del arquero de Águilas.



En el minuto 30, hubo penal a favor de Chicó por una mano de Jhon Pérez, que el árbitro Ortega no dudó en sancionar, un minuto después, Geimer Balanta anotó el tercero para el conjunto de Tunja. Tres minutos después, Giovanny Martínez sufrió una lesión en la cual no pudo continuar, terminando el partido al minuto 34 del segundo tiempo por sustracción de materia.



En la última fecha, Águilas Doradas enfrentarán a Bucaramanga como visitante, mientras que Boyacá Chicó recibe a Jaguares de Córdoba.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8