Rionegro cortó una racha de 3 derrotas: derrotó 2-1 a Patriotas

El equipo antioqueño consiguió los goles de la victoria en la primera mitad del compromiso. En el 35 lo hizo Leandro Velásquez y en el primer minuto de reposición fue Jáder Obrien el que consiguió la segunda anotación. En ambas jugadas el centro fue de Daniel Muñoz desde el costado derecho.



Patriotas Boyacá, entretanto, consiguió el descuento en el segundo tiempo, minuto 19, a través de pelota quieta, con un soberbio cobro de tiro libre de Kelvin Osorio que dejó inmóvil al arquero Juan David Valencia.

No obstante, el conjunto boyacense no solo cayó derrotado en este compromiso, sino que también perdió al volante Felipe Ávila para la próxima fecha, debido a la tarjeta roja que le mostró el árbitro Mario Herrera en el 38 del primer periodo.



Rionegro también terminó con diez hombres, Carlos Ramírez volvió a ser expulsado, esta vez por doble amarilla, a ocho minutos del final. Lo bueno para el técnico Jorge Luis Bernal fue que su equipo ganó, lo gris fue que la afición no lo acompañó en esta fiesta. Apenas unas mil personas estuvieron presentes en las graderías del estadio Alberto Grisales.



El primer y el segundo tiempo tuvieron bastantes emociones. No habían pasado dos minutos de juego cuando Rionegro Águilas ya había tenido la primera opción con el jugador Mauricio Gómez; un cabezazo que atajó el arquero Eder Chaux con su mano derecha.

El partido fue de ida y vuelta. En el minuto nueve el delantero Brayan Fernández desaprovechó una llegada al patear el balón por encima del travesaño, respondió cuatro minutos después el conjunto local con un cabezazo de Hanyer Mosquera tras un tiro de esquina. A los dos minutos John Salazar tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su remate también se fue por encima de los tres palos.



En el 17 le quedó una opción clara a Rionegro tras un error de John Salazar, quien quiso tocar el balón atrás, pero le entregó la pelota al rival Miguel Murillo. Miller Mosquera llegó a estorbarle y pudo lograr que Murillo rematara por un costado, muy cerca del poste derecho de Chaux.



Patriotas contraatacó en dos oportunidades, César Arias malogró un centro de su compañero Salazar, con incomodidad volvió a tirar el balón por encima del arco, mientras que en el 25 fue Felipe Ávila quien se atrevió a rematar de media distancia, con mucha fuerza, pero el arquero Juan David Valencia se exigió a sí mismo y pudo contener ese balonazo.

Después del minuto 35 llegó el derrumbe para Patriotas. Los últimos diez minutos fueron fatales para el equipo de Diego Corredor. Primero porque recibió el gol de Leandro Velásquez; luego fue la expulsión de Felipe Ávila (38 ST) por derribar a Daniel Muñoz; mientras que en el primer minuto de reposición llegó el segundo gol de Rionegro tras un derechazo de Jader Obrien desde el centro del área.



En la parte complementaria no fueron tantas las opciones de gol, pero los espectadores se dieron el gusto de ver el golazo de Kelvin Osorio, en el minuto 19: un zurdazo que terminó en el costado derecho del arquero Valencia.



Minutos antes hubo dos jugadas de peligro, una para cada equipo. Un remate fuerte de Miguel Murillo que atajó el arquero Chaux y un disparo de Brayan Fernández, en el que también actuó oportuno el portero local.



Hubo otras dos opciones, una de Leandro Velásquez y otra de Julián Millán, que terminaron abrazadas por cada arquero.



Patriotas, con un hombre menos, no bajó la guardia en ningún momento; Rionegro, en esta etapa, tal vez estuvo más nervioso que cuando estaba el partido sin goles, la presión por mantener el marcador fue extenuante para ellos y el gol de Kelvin Osorio inyectó de ánimos a los visitantes.

Antes de que expulsaran a Carlos Ramírez, por recibir la segunda tarjeta amarilla, éste había cobrado un tiro libre en el que puso a volar al arquero Chaux. Esto ocurrió en el 35 ST, dos minutos después se tuvo que ir cabizbajo para el camerino.



En el minuto 32 el técnico Jorge Luis Bernal había ingresado al volante de marca Francisco Rodríguez en lugar de David Rivas para asegurar el marcador, le sirvió esta estrategia porque después de que Ramírez fue expulsado se le vino Patriotas encima. En los últimos ocho minutos los boyacenses crearon dos oportunidades y casi empata, estuvo cerca Israel Alba de tiro libre, pero estuvo mejor Valencia que voló hasta el poste izquierdo y mandó el balón al tiro de esquina. En ese mismo cobró le quedó el balón a Julián Millán, en el centro del área, pero remató hacia el piso y el balón rebotó por encima del poste superior.



De haber habido más tiempo Patriotas habría conseguido el gol del empate. Tenía toda la energía y la motivación, sin embargo, reaccionó tarde. Rionegro, por su parte, celebró su primer triunfo en la Liga I-2019 y convirtió sus dos primeros goles en el torneo.



En la quinta fecha Rionegro visitará a Junior, el próximo sábado, a las 7:45 de la noche; mientras que Patriotas Boyacá, el domingo, recibirá a Santa Fe en Tunja, a las 6:00 p.m.

Síntesis

Rionegro Águilas 2 / Patriotas Boyacá 1



Rionegro: Juan David Valencia (6); Daniel Muñoz (7), Hanyer Mosquera (6), Carlos Ramírez (6) y Álvaro Angulo (6); Elkin Blanco (6); David Rivas (5), Jáder Obrian (6) y Leandro Velásquez (7) y Mauricio Gómez (5); Miguel Murillo (5).



D.T.: Jorge Luis Bernal.



Patriotas: Eder Chaux (6); Nelson Lemus (6), Oscar Balanta (5), Miller Mosquera (5) y César Hinestroza (5); Julián Buitrago (5) y Kelvin Osorio (6); John Salazar (6), Jhon Arias (5) y Felipe Ávila (6); Brayan Fernández (5).



D.T.: Diego Corredor.



Partido: bueno.



Cambios en Rionegro: Daniel Lloreda (4) por Mauricio Gómez (30 PT), Víctor Aquino por Miguel Murillo (21 ST) y Francisco Rodríguez por David Rivas (32 ST).



Cambios en Patriotas: Israel Alba (5) por John Salazar (1 ST), Julián Millán (4) por César Hinestroza (1 ST) y Cristian Barrios por Jhon Arias (28 ST).



Goles de Rionegro: Leandro Velásquez (35 PT) y Jáder Obrian (45+1 PT).



Goles de Patriotas: Kelvin Osorio (19 ST).



Amonestados: Murillo, Obrian, Ramírez, Valencia (Rionegro); Ávila, Hinestroza, Fernández, Millán (Patriotas).



Expulsados: Felipe Ávila (39 PT, roja directa) y Carlos Ramírez (37 ST, doble amarilla).



Detalle: Rionegro Águilas consiguió su primera victoria este semestre, hizo sus primeros dos goles y sumó tres puntos que le sirvieron para dejar el último lugar de la tabla de posiciones y sumar en la tabla del descenso.



Figura: Daniel Muñoz (7).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 1.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: ingreso gratuito.



Árbitro: Mario Herrera (7).





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro