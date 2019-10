Amargo empate entre Rionegro y Equidad

El anfitrión había dispuesto toda una fiesta para su hinchada, tanto así que dejó que ingresara gratis porque quería que lo acompañara y pronosticaba con ella una celebración al final del partido. No obstante, el local no produjo el juego ofensivo que había planeado, mientras que los visitantes estuvieron concentrados y se quedaron con la posesión del balón.

En el primer tiempo hubo algunas emociones y controversias. La jugada con más opción de gol la tuvo el conjunto bogotano, en una llegada de pelota quieta que cabeceó hacia atrás el defensor Carlos Ramírez y que casi la mete a su propio arco de no ser por su compañero Gilberto García.



Entretanto, la jugada controversial se presentó en una falta que le cometieron a Jader Obrian dentro del área, sin embargo, el árbitro Edwin Trujillo no determinó que fuera pena máxima.



En la primera mitad se produjeron otras llegadas que no revistieron de tanto peligro de gol, en el minuto 18 fue John García quien remató por fuera del arco.



Seis minutos después llegó la oportunidad para Rionegro a través de su volante Juan Pablo Otálvaro, con un remate desviado. Jonathan Lopera (34 PT) y Giovany Martínez (39 PT) también lo intentaron, pero erraron en su puntería.



Para la parte complementaria fue más de lo mismo, los dos bandos tenían idénticas intenciones, pero no finalizaron las jugadas más claras que produjeron. Rionegro apeló al toque, mientras que La Equidad fue más práctica con pelotazos desde fuera del área.

En el minuto cuatro, después del descanso, Jader Obrian pudo haber finalizado un contragolpe, pero no controló el balón y fue desarmado por la defensa bogotana.



Luego respondió el visitante con una tripleta de acciones de media distancia, el primero en intentarlo fue Brayner de Alba (9 ST), el segundo fue Cristian Palomeque (15 ST) y el tercero fue de nuevo de Alba. El primer balonazo pasó cerca del poste izquierdo del arco de Rionegro, el segundo lo detuvo el arquero Luis Delgado, mientras que el tercero pasó por encima del travesaño.



Después de esta embestida de La Equidad el partido cayó en un periodo que no tuvo emociones en los arcos. Cerca del final los dirigidos por Rivera presionaron y se encontraron con una defensa antioqueña concentrada; al tanto que Rionegro también contraatacó, pero le faltó la puntada final para sorprender.



Con este resultado, las Águilas, a pesar de haber sumado, bajaron dos puestos respecto al inicio de la fecha 16 (cayeron del noveno al puesto 11) al ajustar 22 puntos. La Equidad, por su parte, continúa en la casilla 18 al completar 14 unidades.



En la fecha 17 de la Liga II, Rionegro visitará a Atlético Nacional, el próximo domingo a las 5:00 de la tarde; mientras que La Equidad, el mismo día, a las 2:00 p.m., recibirá a Once Caldas.

Síntesis

Rionegro Águilas 0 / La Equidad 0



Rionegro: Luis Delgado (6); Gilberto García (6), Carlos Ramírez (6), Jonathan Lopera (6) y Mauricio Gómez (6); Giovanny Martínez (5), Mauricio Restrepo (5), Juan Pablo Otálvaro (6) y Jader Obrian (5); Andrés Rentería (4) y Anthony Uribe (4).

D.T.: Flabio Torres.



Equidad: Cristian Bonilla (6); Walmer Pacheco (6), Danilo Arboleda (6), John García (6) y Andrés Murillo (6); Stalin Motta (5) y Pablo Lima (5); David Camacho (5), Brayner de Alba (6) y Cristian Palomeque (5); Carlos Peralta (4).

D.T.: Luis Guillermo Rivera.



Partido: regular.



Cambios en Rionegro: Juan Sebastián López por Anthony Uribe (19 ST), David Contreras por Giovanny Martínez (28 ST) y Jacobo Escobar por Jader Obrian (44 ST).



Cambios en Equidad: Gaston Poncet por David Camacho (22 ST), Armando Vargas por Brayner de Alba (35 ST) y Pablo Sabbag por Carlos Peralta (37 ST).



Goles de Rionegro: no hubo.



Goles de Equidad: no hubo.

Amonestados: Lopera, Restrepo (Rionegro Águilas).

Expulsados: no hubo.

Figura: Brayner de Alba (6).

Estadio: Alberto Grisales.

Asistencia: 4.000 espectadores, aproximadamente.

Taquilla: ingreso gratuito.

Árbitro: Edwin Trujillo (5).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro