De figura y aspirante a la Selección a estar castigado en la B

Ricardo Márquez fue fundamental en el ascenso del Unión Magdalena en 2018, cuando aportó 20 goles en la campaña en la que el club logró regresar a la A luego de 13 años.

El 'Caballo' logró además 11 goles en su campaña con el Unión en la A y tuvo una gran actuación en el primer semestre, cuando el equipo se metió en los cuadrangulares semifinales.



Esa actuación le valió el llamado a la Selección Colombia sub-23 para disputar el Preolímpico, a comienzos de este año. Sin embargo, en este torneo no tuvo un buen trabajo.



A su regreso al Unión, Márquez no ha rendido. Apenas ha jugado tres partidos, no ha marcado goles e incluso fue expulsado en el partido contra Orsomarso, a los 34 minutos del primer tiempo.



Ahora, en un comunicado de prensa, Unión Magdalena anunció que Márquez fue separado del plantel profesional "en razón a sus constantes y reiterados actos de indisciplina e irrespeto a directivos, miembros del cuerpo técnico y jugadores".



Según el club, lo de Márquez no es una sanción, sino una acción que tiene como gin "prodigarle una atención integral a cargo de profesionales que le permitan la superación de sus inconvenientes".



DEPORTES