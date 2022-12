Ricardo Gareca es uno de los ídolos históricos del América de Cali. Llegó a mediados de 1985 y participó en las tres finales consecutivas que el club jugó en la Copa Libertadores. Además logró dos títulos y un subcampeonato en su era de jugador.

Gareca se fue en 1989 a Vélez Sársfield, tras jugar 150 partidos en todas las competiciones oficiales y marcar 78 goles. Posteriormente, regresó como técnico en un corto paso por el club, en 2005.

Ricardo Gareca (cuarto, abajo,) con el América, en 1985. Foto: América de Cali



Aunque también tuvo un paso como entrenador por Santa Fe en 2006, Gareca no se olvida del América, donde vivió una de las etapas más importantes de su carrera profesional.

El cariño de Gareca por el América



“América es un grande. Aparte, no solo tiene que ver el club en el cual me he sentido cómodo, sino la ciudad donde me tocó vivir, donde tengo amigos y uno la pasó muy bien”, dijo Gareca, en una entrevista con el VBar Caracol.



Interrogado sobre la posibilidad de volver a dirigir al América, Gareca fue sincero: dijo que siempre tenía en mente al club, pero que hoy hay un entrenador a cargo, el brasileño nacionalizado costarricense Alexandre Guimaraes.

Ricardo Gareca, en su paso por el América como DT, en 2005. Foto: Archivo EL TIEMPO



“América es un club que siempre uno tiene en mente, pero tiene entrenadores y hay que ver si se da la situación. Los momentos de los clubes deben tener coincidencia con el técnico: si está libre, si el club tiene la necesidad de contratar un técnico. Son clubes importantes y se tienen que dar en el momento justo para que se dé esa unión”, señaló.



Gareca también se refirió a los rumores que lo vinculaban con una posible llegada a la Selección Colombia como técnico. El argentino negó cualquier contacto.



“Se hablaba mucho en su momento, pero como tenía el compromiso del repechaje y estaba con contrato, entonces había que esperar el repechaje y nunca tuve ninguna posibilidad de dirigir porque tenía contrato y el repechaje durante ese tiempo”, aseguró.



“Colombia ya había elegido a (Néstor) Lorenzo, ya lo conocían desde Pékerman: hizo una gran campaña en Melgar y firmaron contrato cuando estábamos previo al repechaje. Ellos ya tenían quien iba a ser el técnico de Colombia”, agregó.



