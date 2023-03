Unión Magdalena y Junior protagonizaron un duelo pálido, en el clásico costeño de la fecha 10. Empate a dos goles, en el cual los barranquilleros empezaron ganando y, sobre el final del compromiso, los samarios terminaron igualando las acciones.

Durante la rueda de prensa, las palabras del delantero Ricardo Márquez fueron de apoyo a sus compañeros y al entrenador, ya que las preguntas de algunos periodistas generaron molestias.



En medio de esa situación, el 'Caballo' encendió la polémica. Todo, por referirse a la grandeza del Junior de Barranquilla.



¿Junior es uno de los grandes?

Ricardo Márquez Foto: Roger Urieles - Archivo EL TIEMPO

“Estuvimos todo el partido teniéndoles el balón, llevándolos de a poco, con Junior que no se sentía a gusto con el partido, y los cansamos. Tuvieron dos y esas entraron, son un equipo de los llamados a ser grandes, para mí es un equipo que cuando lo tengo al frente es igual al mío. Pero sobre lo que tiene es de los llamados a ser grandes, para mí todavía no, porque hoy no se vio esto” (sic), dijo Márquez.



Diferentes posiciones han surgido tras sus palabras, tendencia ya en las redes sociales.



Además, el atacante defendió a Claudio Rodríguez, pues el estratega lució bastante incomodo por las preguntas de los comunicadores, exigiendo respeto y consideración.

FUTBOLRED

