Revocada sanción a la tribuna occidental de Millonarios

Millonarios comunicó, este miércoles, que la sanción a la tribuna occidental del estadio El Campín, ha sido revocada debido a la apelación que presentó el club ante el Comité Disciplinario del campeonato.

Millonarios FC informa que, haciendo uso del recurso de reposición, el Comité Disciplinario del Campeonato de la Dimayor decidió revocar, en su totalidad, la sanción impuesta inicialmente a la tribuna occidental. #MFC pic.twitter.com/1rEAV7iMiI — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 20, 2018

El club embajador alegó que según las nuevas disposiciones legales disciplinarias, aprobadas en la Asamblea del 8 de marzo de este año, quedó estipulado que las acciones individuales de los hinchas no pueden ser motivo de castigo para el club, desde que este brinde todas las medidas de seguridad necesarias.



En este sentido, el Comité le asistió la razón a Millonarios porque encontró que efectivamente, el club ejerció todas las medidas posibles y que la acción es individual de los hinchas que cometieron las faltas.



Este fallo no tiene nada que ver con el castigo a las barras bravas, que están sancionadas por el Distrito de Bogotá, así que para ellos, la decisión del Comité no tiene ningún efecto.



Millonarios recibirá, el próximo sábado, al Once Caldas, líder de la Liga, a las 7:45 de la noche, y podrá contar con público en la tribuna occidental baja.



