Revive la vieja pugna en la Dimayor entre equipos 'grandes' y 'chicos'

En plena época de confinamiento por coronavirus, con la crisis financiera de los equipos y con la TV golpeada porque no hay competencias, se mantiene un clima de tensión en la Dimayor. A la conocida división entre clubes por la gestión de la presidencia de Jorge Enrique Vélez, ahora se revive una vieja pelea entre ‘grandes’ y ‘chicos’ por la distribución de los dineros de la TV.

La tensión es constante porque la plata de los derechos internacionales no aparece y los clubes esperan el plazo de 100 días que dieron el 11 de marzo para que la firma internacional (Prudent Corporate Finance) desembolse lo pactado en un negocio de 60 millones de dólares a 10 años. Sin embargo, en la reunión de dirigentes del pasado lunes, una vieja disputa resurgió cuando Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, pidió que se revalúe la distribución de los recursos de la TV de acuerdo con la importancia de los equipos, al público que llevan a los estadios y al rating.



Esta es una idea que han tenido por años equipos como Millos y Nacional. Su discusión ha sido que un equipo 'grande' no debe tener los mismos ingresos que los ‘chicos’, que generan menos. “Debería haber un componente de rating en la televisión para los equipos que hacen que esos canales y operadores de televisión paguen grandes sumas. Pues que tengan un valor agregado o un ingreso adicional por el rating que suministran”, dijo Serpa en 'W Radio'.



El planteamiento generó escozor entre los clubes pequeños; incluso, EL TIEMPO conoció de una rifirrafe de Serpa con el presidente de Envigado que se sintió atacado. Y en Twitter, Eduardo Pimentel, máximo accionista del Chicó, dijo: “El señor Serpa lo primero que debió hacer antes de comprar en Millonarios fue leer los estatutos de la Dimayor para saber si a su inversor le servia las condiciones”.

La disputa es añeja. En 2016, cuando surgió el famoso grupo conocido como el ‘G8’ (que integraban los ‘grandes’ de la Liga, menos Santa Fe), durante la presidencia de Jorge Perdomo en la Dimayor, los equipos de más afición tenían la misma exigencia, a la cual otros se han opuesto.



“Eso es absurdo y para ello requieren una reforma estatutaria, y por ende 24 votos que no los tienen”, dijo a EL TIEMPO un presidente de un club 'clase A' que pidió no ser mencionado.



Los ingresos en la Dimayor se dividen en partes iguales entre los equipos 'clase A' (los que llevan tres años seguidos en primera división), que hoy son 25, y otro porcentaje para los 'clase B', que hoy son 11.



Tulio Gómez, máximo accionista del América, uno de los ‘grandes’ y de gran hinchada, dijo a este diario: “Este tema no lo queremos tocar los equipos ‘grandes’ porque causa ampolla, y los 'chicos' van a defender a muerte los derechos adquiridos. Lo que tenemos que hacer es agrandar la torta para que nos toque más”.

El nuevo modelo

Aunque Serpa insiste en el tema del 'rating', este aspecto no sería la prioridad bajo el nuevo modelo de TV paga a través del canal Premium, al menos no en su arranque, ya que la apuesta es a la cantidad de suscripciones que se tengan. Según esto, aumentarán los recursos para los clubes.



Jaime Parada, presidente de Win Sports, en una pasada entrevista con este diario, dijo que si tienen la penetración estimada del 30 o 33 por ciento, el fútbol pasaría recibir de 113.000 a 280.000 o 290.000 millones de pesos.



Sin embargo, la importancia de los ‘ grandes’ es sin duda un factor que puede determinar una suscripción, porque son los equipos por los que más gente podría pagar para verlos. Al menos eso indicaba un informe de EL TEMPO del 2019, con datos de Ibope (empresa que mide el ?rating? en Colombia), que indicaba que en los últimos dos años los equipos con más 'rating' fueron Nacional y Millonarios, seguidos por Junior, Santa Fe, Medellín, Cali, América y Once Caldas: los 'tradicionales'.



Aunque varios dirigentes dicen que las últimas discusiones han sido en un tono de cordialidad, la división se mantiene, con alrededor de 13 clubes opositores a la gestión de Vélez; entre ellos, la mayoría de los llamados ‘chicos’, y un 'grande' como Santa Fe. Estos clubes han venido pidiendo que el presidente dé un paso al costado.



Hoy, al ser consultados, dicen que su idea es mantener el régimen presidencial, por lo pronto, para luego sí pensar en un cambio en la estructura. Águilas Doradas, por ejemplo, planteó reformar la Dimayor para que sea gerencia de la Federación. Desde el 2018, hubo una corriente que propuso pasar a una junta directiva.



En medio de todas estas opiniones y de la controversia, los clubes siguen en sus reuniones en espera de la reactivación del fútbol y de que se adelante el proyecto de créditos a través de una fiducia para poder cumplir con los compromisos financieros..





