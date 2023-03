Un ataque de un sicario, en una barbería de Cartagena, dejó a un hombre muerto y a dos heridos, entre ellos un futbolista que hace parte de la Selección Colombia Sub-17; el balazo no le quitó la vida, pero sí las esperanzas de jugar el próximo Campeonato Sudamericano de la categoría, que se jugará en Ecuador del 30 de marzo al 23 de abril.

Rafael Santos Mercado, delantero del Real Cartagena, fue víctima de una herida de bala en el muslo de su pierna derecha, en un hecho que se produjo en el barrio Olaya Herrera, de la capital del Bolívar.



En las últimas horas, se conoció el video del aterrador ataque sicarial. Y se alcanza a ver el balazo que dejó herido a Santos.



'Gracias a Dios estoy vivo'

Rafael Santos Mercado. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Las impactantes imágenes de la cámara de seguridad de la barbería muestran cómo un hombre armado entró al establecimiento disparando sin control, asesinando a Keiner Blanco e hiriendo al futbolista de la Sub-17.



Rafael Santos Mercado tiene 17 años, tuvo un paso por las fuerzas básicas de Fortaleza y en 2022 fue contratado por Real Cartagena; en el equipo heroico suma tres partidos como profesional, y recientemente fue convocado por Juan Carlos Ramírez para jugar con la Selección Colombia en amistosos contra Perú, preparándose para el Sudamericano Sub-17.



“Gracias a Dios estoy vivo, siento que volví a nacer, esto no ha sido fácil, es difícil, me toca empezar de nuevo, estoy con vida y salud y eso es lo más importante”, le dijo Santos Mercado al diario ‘El Universal’, de Cartagena.



El jugador contó cómo vivió el dramático atentado: “Intenté correr y la pierna se me fue, me revisé y vi el poco de sangre en el muslo de mi pierna derecha. Fue un momento angustiante. Ahora estoy esperando que me operen, me van a meter unos clavos, en el cuádriceps de mi muslo derecho, ahí recibí el balazo, después de la cirugía me imagino me dirán cuánto tiempo demorará mi recuperación”.



Cartagena: Un muerto y dos heridos en ataque en una barbería en la ciudad de cartagena: Un ataque de sicarios a una barbería del barrio Olaya Herrera, de la ciudad de cartagena , dejó un hombre muerto y dos heridos, de acuerdo con el informe preliminar de las autoridades. pic.twitter.com/Sj4lZdICcG — Noticias el Numero Uno (@josereales24) March 5, 2023

A pesar de perderse el Sudamericano Sub-17, Rafael Santos Mercado es positivo y espera volver a jugar fútbol.



“Quería jugar este año muchos partidos con el Real Cartagena, quería mostrar mi fútbol en el Suramericano. No se pudo, duele mucho, esto es difícil, pero me mantendré en pie de lucha, recuperándome (…) Esta es una prueba de Dios, estoy bien motivado para poner de mi parte y recuperarme muy bien, quiero triunfar en el fútbol profesional”, afirmó el joven atacante cartagenero.

