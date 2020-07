'James está sufriendo': periodista que reveló la charla con Zidane

La noticia del fin de semana con James Rodríguez tuvo que ver con su ausencia en la convocatoria para el partido del Real Madrid contra el Athletic. Fue el propio técnico Zinedine Zidane el que reveló que el jugador le pidió que no lo convocara. Pero desde España, cuentan detalles de los motivos que tuvo el jugador para no querer estar en la convocatoria y sobre su estado de ánimo.

El periodista del programa 'El Chiringuito', Edu Aguirre, que es muy cercano a James, contó los detalles de la conversación entre el jugador y el entrenador. Dijo, entre otras cosas, que "James está sufriendo".



“James llegó a su límite mental. No soporta no poder jugar. James habla con Zidane y le pide no viajar porque cada vez que no juega y que no se siente importante, o que Zidane no lo hace sentir importante, es como si se le clavara un cuchillo en el corazón. Cada partido para James es un cuchillo más. No aguanta más esta situación. Hablan jugador y entrenador y le pide no ir", dijo el periodista.



El relato de Aguirre continúa y cuenta cuáles fueron los argumentos que le dio James a Zidane, quien respetó su pedido y finalmente no lo convocó para el partido que ganó el Madrid 0-1.



“James le dice: ‘Mira, para ir, viajar, ir al hotel, estar dos horas viendo el partido y devolverme... Míster, me quedo en casa, preparándome y entrenándome en casa para el futuro. Usted no cuenta conmigo...'. Entonces entra la parte de Zidane en la que se ve que ha sido jugador, entiende a James y acepta. James está sufriendo, cada vez que no juega está sufriendo. James mira al futuro, pero es un tema sentimental", contó el periodista.



James solo ha disputado 78 minutos desde la reanudación de la liga española. Normalmente va al banco de suplentes y no juega, lo que habría colmado su paciencia.



En la rueda de prensa posterior al partido, Zidane dijo: "Él (James) ha querido quedarse fuera por el tema suyo".



La situación del colombiano se hace insostenible. Mientras tanto, este domingo surgieron versiones desde Inglaterra por un supuesto interés del Manchester United y del Arsenal para ficharlo por 22,5 millones de euros.

