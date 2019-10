Este lunes, la hora cero para ver si el fútbol llega a un paro

El partido que podría evitar un paro de futbolistas que parece inminente comenzará a jugarse este lunes a las 10 de la mañana, en el Ministerio del Trabajo. Allí, se hará el último intento de volver a sentar en la misma mesa a negociar a los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol, de la Dimayor y de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

Sin embargo, el ánimo de diálogo sigue ausente, al menos del lado de los directivos. A la dura respuesta de Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, para rechazar la mediación del Viceministro de Trabajo, Carlos Alberto Baena, se suman las declaraciones de Álvaro González Alzate, titular de la Difútbol (rama aficionada) y vicepresidente de Colfútbol.



“Yo no tengo ninguna información de que tengamos una reunión en el Ministerio de Trabajo. ¿Y la Federación por qué tendría que asistir, acaso la Federación es patrona? Si alguien tendría que ir allá son los presidentes de los 36 equipos, que son los patrones de los jugadores”, dijo González Alzate en el programa Carrusel Caracol. “¿Por qué tiene que hablar la Dimayor con líderes sindicales o trabajadores que no son suyos? Los jugadores firman contrato con los equipos”, agregó González.



Si no se presentan los directivos, como todo parece indicar, el paro sería inminente. Cabe recordar que Ramón Jesurún, presidente de Colfútbol, viajará a Shanghai para asistir al Consejo de la Fifa.



“Hay que ver qué pasa en la reunión. Si no van, pues lo que se resulte de la reunión se les informará a los jugadores y son ellos los que tomarán una decisión”, dijo Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro.



La posibilidad de diálogo estará moderada por José Noé Ríos, exviceministro de Trabajo y facilitador independiente, nombrado por la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. El espacio es financiado por la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la Organización Internacional del Trabajo (Cetcoit).



Cabe recordar que Acolfutpro instauró una queja desde 2007 a la OIT y desde entonces, ese organismo recomendó que se garantizara la negociación con la agremiación. Ríos fue consultado por EL TIEMPO sobre el tema, pero respondió que el único autorizado para hablar del tema era el viceministro Baena.



La mecánica de la reunión será así: primero, Ríos escuchará a Acolfutpro y luego entrarán los directivos, si se presentan. Si el mediador encuentra que existe voluntad de diálogo, reunirá a las dos partes.



Por lo pronto, durante todo el fin de semana, tanto en la A como en la B, los jugadores mantuvieron la misma forma de protesta de las tres jornadas anteriores, es decir, pelotear de lado a lado apenas empezaban los partidos. De lo que pase hoy en Mintrabajo dependerá si se pasa a un paro inédito en el fútbol colombiano.



DEPORTES