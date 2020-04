Con clima tenso, clubes se citan sin el presidente de Dimayor

La división entre los dirigentes del fútbol colombiano se ha agudizado. Este lunes hubo un cruce de reacciones y comunicados entre los equipos que apoyan al presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, que son la mayoría, y sus opositores, que serían 13. Este martes, habrá una reunión especial de todos los clubes, pero sin el presidente de la Dimayor.

Este martes, dirigentes de cada parte insistieron en sus ataques, Hubo comunicados del grupo mayoritario aclarando que la reunión del sábado a la que no asistieron los opositores fue en pro del fútbol colombiano. Aunque Enrique Camacho, presidente de Millonarios y partidario de Vélez, fue más vehemente: “Estos son 10 equipos que en realidad no son los más representativos del fútbol colombiano, tienen algunas diferencias, pero los demás clubes estamos trabajando para ver cómo mejoramos el fútbol y no cómo sacar ventajas políticas”, dijo a El País.



Sus declaraciones no cayeron nada bien entre los opositores. Óscar Martán, presidente de Cortuluá, y César Guzmán, de Patriotas, reaccionaron con malestar, al considerar que Camacho los menosprecia.



En ese clima de tensión, las cabezas de cada grupo, Juan David Pérez, presidente de Nacional, y Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe y opositor, acordaron una reunión para este miércoles, pero luego decidieron hacerla este mismo martes. La citaron tentativamente para las 2:30 de la tarde. La idea es que estén los 36 dirigentes, y sin el presidente Jorge Vélez.



Si en algo coinciden los dirigentes, es en el respaldo al Gobierno Nacional, tras el anuncio del presidente Iván Duque de que no habrá fútbol después de 27 de abril.



