América no pudo sostener la ventaja: empató 1-1 contra Once Caldas

Este domingo América de Cali no pudo sostener la ventaja contra Once Caldas y empataron 1-1 en juego válido por la penúltima fecha (18) de la Liga de Colombia. Los dirigidos por Fernando Castro, ya eliminados de las finales del campeonato, llegaron a 22 puntos producto de 5 victorias y con este su séptimo empate.

Por su parte, el equipo visitante ya está clasificado a los cuartos de final de la Liga, sumó su sexta igualdad y llegó a 33 puntos, los dirigidos por Hubert Bodhert luchan por un cupo en los primeros cuatro lugares, para ser cabeza de serie.



Con goles del juvenil John Quiñones Saya y el lateral Edwin Velasco (penal), América de Cali igualó 1-1 con el Once Caldas este domingo en el Estadio Pascual Guerrero.

Eliminado de cualquier opción para clasificar a los cuartos de final, América jugó sin presión, suelto y abriendo las puntas, especialmente la izquierda.



Lamentablemente su mejor jugador, Quiñones Saya, fue excluido en el complemento y el cuadro rojo perdió potencia ofensiva. A los 3 minutos por poco se abre el marcador en favor del local, cuando Yesus Cabrera se internó por su banda, metió el balón al área chica y John Quiñones Saya no pudo rematar solitario ante el arquero José Fernando Cuadrado. Fernando Aristeguieta tuvo otra a los 6, ante centro de Andrés Álvarez también por izquierda, pero el venezolano cabeceó por encima del horizontal.

Finalizó el partido en el Pascual Guerrero pic.twitter.com/3rOLb1IP79 — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 5 de noviembre de 2018

La iluminación del Pascual Guerrero nuevamente falló, luego que se apagaran varias bombillas de la tribuna Occidental. Un tema que hasta el momento no ha tenido solución por parte de la Secretaría de Deporte, que sigue sin contar con los recursos para solucionarlo. A los 24, cuando los escarlatas habían apretado arriba, el balón le dio en el brazo a Diego Arias y el árbitro Castro dio penal. Ejecutó Jonathan Pérez mostrando demasiado el cobro y Cuadrado atajó sobre el palo derecho.



América subió sus líneas hasta mitad de cancha, pero fue incapaz de anotar en la valla alba, mientras el visitante trataba de contragolpear y se venía conforme con la igualdad. A los 33, el veloz Johan Carbonero, que fue el hombre más inquieto en el visitante, remató desviado sobre el poste diestro de Bejarano.



En otra acción aislada los diablos levantaron un tiro libre con Yesus Cabrera, pero el balón se perdió arriba por el palo derecho. Pedro Franco le ganó el salto a Correa en un tiro de esquina, pero el balón pegó rebeldemente en el horizontal, a los 43.



En el inicio del segundo tiempo Dájome intentó con un derechazo que no entró, pero a los 5 John Quiñones Saya se juntó con Aristeguieta, el venezolano llegaba por el esférico pero Edwin Velasco rechazó, con tal mala suerte que le quedó a Quiñones Saya y con remate rasante venció a Cuadrado, para el 1-0. Era el segundo tanto en el torneo de uno de los jugadores de mayor proyección en la escuadra roja, luego que le marcara a Rionegro Águilas.



América reclamó a los 14 como penal una falta de Perea a Cabrera y luego Carbonero no aprovechó un rebote de Bejarano a disparo de Juan Pablo Nieto. A los 27, tras toque en corto con Steer al borde del área, Mauricio Restrepo se animó a probar, pero no pudo concretar. De Alba también intentó desde afuera y Bejarano evacuó por encima del horizontal. A los 37, Steer se juntó con Rodríguez, Bejarano derribó a Juan David y el árbitro Heider Castro dio pena máxima que tradujo el gol Edwin Velasco un minuto después.



En la próxima fecha América, que suma 22 unidades en la casilla 12, se despedirá de la Liga II-2018 visitando a La Equidad; en tanto que el Once, tercero con 33 puntos, jugará el próximo miércoles el partido aplazado de la jornada 14 frente al Tolima, en Ibagué.

Síntesis:

América de Cali 1-1 Once Caldas



América: Carlos Bejarano (6); Jonathan Pérez (5), Diego Herner (6), Pedro Franco (6), Andrés Felipe Álvarez (5); Alejandro Bernal (6), Larry Vásquez (5), Yesus Cabrera (5), Cristian Dájome (4), John Quiñones Saya (7); y Fernando Aristeguieta (4).

Cambios: Gustavo Carvajal (5) por Larry Vásquez (1 ST) y Romir Balanta (4) por John Quiñones Saya (21 ST).

D.T.: Fernando Castro.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); Israel Alba (5), Geisson Perea (5), Andrés Felipe Correa (5) Edwin Velasco (6); Diego Arias, Mauricio Restrepo (5), Juan Pablo Nieto (5), Ricardo Steer (6); Johan Carbonero (5) y César Amaya (4).

Cambios: Marcelo Carreazo (5) por César Amaya (21 ST), Juan David Rodríguez (6) por Mauricio Restrepo (29 ST) y Mender García (5) por Johan Carbonero (38 ST).

D.T.: Huberth Bodhert.



Goles: John Quiñones Saya (5 ST), para América. Edwin Velasco (38 ST -penalti-), para Once Caldas.



Amonestados: Larry Vásquez (36 PT), Fernando Aristeguieta (43 PT), Pedro Franco (24 ST), Carlos Bejarano (37 ST), en América. Israel Alba (26 PT), Andrés Felipe Correa (43 PT), Ricardo Steer (13 ST), Diego Arias (20 ST), por Once Caldas.



Expulsado: Diego Arias (44 ST), en Once Caldas.



Partido: bueno.



Figura: John Quiñones Saya (7).



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 3.604 espectadores.



Árbitro: Heider Castro (6).







MARCO ANTONIO GARCÉS

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces