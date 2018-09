Bucaramanga aumenta la crisis de Nacional: le ganó 2-3 en el Atanasio

Atlético Nacional perdió 2-3 como local contra Atlético Bucaramanga por la octava fecha de la Liga II-2018. El partido se demoró en arrancar porque un fuerte aguacero que cayó en la ciudad de Medellín.



El conjunto antioqueño inició con mucho ímpetu para lograr el primer gol y lo tuvo en el primer minuto de juego. Alexis Henríquez mandó un pase cruzado desde la zona izquierda para Daniel Bocanegra que definió al primer palo y el arquero James Aguirre mandó el balón al tiro de esquina. Desde ese tiro de esquina Bocanegra lo intentó otra vez, pero respondió Aguirre.

A los nueve minutos, llegó el gol de Nacional. Henríquez volvió a meter el pelotazo desde la izquierda, esta vez al medio para Gonzalo Castellani. El argentino la bajó de cabeza para Dayro Moreno que se la devolvió de primera intención al volante y este sacó un remate cruzado que Aguirre no pudo contener.



El gol le dio más energía a los locales y en el minuto 10, Marvin Vallecilla le sacó un remate a Aldo Leao Ramírez cuando ya estaba vencido el arquero de Bucaramanga. La primera opción de la visita llegó en el minuto 20 y fue gol.



Gabriel Gómez metió un pase a la izquierda para Johan Caballero, el lateral izquierdo Vallecilla se metió al medio, recibió el pase y remató. El disparo se fue por encima y bañó al portero Christian Vargas. Después del gol, los ‘búcaros’ se fueron soltando de a poco.



En el minuto 38 llegó el segundo de los ‘leopardos’. Gómez salió rápido desde un tiro libre para el lateral Harold Gómez que le ganó la espalda a Christian Mafla. Harold mandó un centro para Michael Rangel que entró solo por el medio y de palomita puso el segundo.



La última del primer tiempo fue para Daniel Bocanegra con un tiro libre desde el sector derecho. El disparo supero la barrera, pero una volada de Aguirre hacia el palo izquierdo previno el empate.



Nacional inició el segundo tiempo con mucha intensidad. Castellani tuvo un remate de media distancia controlado por Aguirre en el minuto uno. Al siguiente, el juez Jorge Guzmán pitó un penal de Dairín González a Dayro Moreno por un presunto empujón. Moreno convirtió desde los once pasos la igualdad.



Luego de la anotación de Dayro, el partido se estancó. Nacional tuvo más la pelota, pero no fue punzante y Bucaramanga esperó para salir de contragolpe, pero sin éxito. Juan Pablo Ramírez lo tuvo en el minuto 77. Pase largo de Castellani para Yerson Candelo que mandó un centro atrás, pero Ramírez lo mandó por encima del arco. Dayro lo tuvo con un remate cruzado, pero Aguirre mandó el balón al tiro de esquina. En el último minuto, John Pérez mandó un tiro libre, Vargas dejó un rebote corto y Rangel puso el tercero para la visita.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visitará al Deportivo Pasto y Bucaramanga será local ante América de Cali.

Síntesis

Atlético Nacional 2–3 Atlético Bucaramanga



Atlético Nacional: Christian Vargas (5), Daniel Bocanegra (5), Felipe Aguilar (5), Alexis Henríquez (5), Christian Mafla (5), Gonzalo Castellani (5), Raúl Loaiza (SC), Aldo Leao Ramírez (5), Steven Lucumí (5), Dayro Moreno (6) y Carlos Rivas (5).

Cambios: Yeiler Góez (5) por Raúl Loaiza (7 PT), Yerson Candelo (4) por Carlos Rivas (9 ST) y Juan Pablo Ramírez (5) por Yeiler Góez (28 ST).

D.T.: Hernán Darío Herrera (e).



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6), Harold Gómez (6), Marlon Torres (5), Dairín González (5), Marvin Vallecilla (6), César Quintero (5), Brayan Rovira (5), Gabriel Gómez (6), Sherman Cárdenas (5), Michael Rangel (6) y Johan Caballero (5).

Cambios: Maximiliano Núñez (4) por Johan Caballero (15 ST), John Pérez (4) por Sherman Cárdenas (26 ST).

D.T.: Óscar Serrano.



Goles: Gonzalo Castellani (9 PT) y Dayro Moreno (5 ST) por Nacional. Marvin Vallecilla (20 PT) y Michael Rangel (38 PT y 90 ST) para Bucaramanga.



Amonestados: Felipe Aguilar (36 PT), Daniel Bocanegra (8 ST) y Christian Mafla (16 ST) por Nacional. Brayan Rovira (44 PT), Dairín Gómez (2 ST) y Gabriel Gómez (3 ST) por Bucaramanga.



Expulsados: No hubo.



Figura: James Aguirre (6).



Partido: Regular.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 10.322 espectadores.



Árbitro: Jorge Guzmán (5).



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín