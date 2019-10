Santa Fe está adentro y Millos, afuera: ¡la Liga está que arde!

Quedan dos fechas para definir los clasificados a los cuadrangulares de la Liga, y la disputa está vibrante. Hay tres equipos que pueden gritar que ya están asegurados: Nacional, América y Junior. Cali lo susurra, porque quedó a tiro. De ahí para abajo, la lucha está feroz por obtener o conservar un cupo.

La fecha 18 dejó varios hechos trascendentales para el futuro de la Liga, como la clasificación de América y Junior, el triunfazo del Tolima contra Cúcuta (2-1) que le permitió meterse entre los ocho de manera provisional, la peligrosa derrota de Millonarios que está en este momento por fuera, contra todo pronóstico, y el triunfo de Santa Fe, que lo mete otra vez.



Ocho equipos, contando a Medellín y Alianza, que cerraron la jornada con triunfo del DIM 2-0,y Once Caldas, que empató en casa contra Huila 1-1 y se complicó, pelean por cinco cupos. Por ahora, el número de clasificación es de 31 puntos.

Millos peligra

Acción del juego Junior vs. Millonarios en la fecha 18 de la Liga. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Millonarios está en serios problemas, porque sabía que en Barranquilla no era fácil vencer a Junior, pero también sabía que no podía perder. Y perdió. En este momento está afuera de los ocho, lo que más quería evitar, lo que quizá pensó que no iba a pasar, y pasó. Cayó a la décima posición y el panorama no es alentador.



Millonarios está en caída libre, con un punto de los últimos 15, y eso, su rendimiento, es lo que más preocupa. Vive una historia repetitiva: no tiene reacción, no tiene gol, sigue sufriendo de fallas puntuales en defensa, le siguen pitando penaltis, sigue sufriendo expulsiones y nada que gana. Se le olvidó. El técnico Jorge Luis Pinto salió en defensa de sus jugadores y dijo que el equipo hacía un partido impecable en Barranquilla hasta que llegó el gol del que no se pudo levantar. Eso no basta.



Millonarios necesita volver a ganar o se va a llevar un tremendo golpe. Eso sí, Pinto se fue contra el arbitraje, una vez más, esta vez contra Wílmar Roldán, al que criticó por sancionar un penalti por falta fuera del área (que atajó el portero Faríñez) y la expulsión de Andrés Román por protestar.



“Millonarios está sufriendo los errores de los árbitros. La expulsión de Jaramillo contra América. Si Roldán pita un penalti a dos pasos del área, el juez de línea tiene que advertirlo. No había querido tocar nada de los árbitro, pero ya se llenó la copa”, dijo Pinto, quien también reconoció que su equipo no tiene gol. Honestidad. Lo mínimo.



A Millonarios le queda el clásico contra Santa Fe y visitar a Rionegro. La amenaza de quedarse afuera es seria y real. Necesita sacar su jerarquía si es que quiere evitar semejante golpe de la eliminación. “Fue un partido que el que hiciera el gol ganaba. Estamos golpeados, era un partido clave para nuestra clasificación. Miraremos lo que viene”, dijo Pinto.

Santa Fe, adentro

Santa Fe llegó a 10 partidos sin recibir gol, a 10 partidos sin perder, a 10 partidos de franca mejoría. Rema desde atrás y a dos fechas del final está muy cerca del objetivo.

Santa Fe ganó con autogol de Edisson Restrepo, a remate de Herrera, y con tanto de Fabián Sambueza. Un 2-0 contra Unión Magdalena que le permitió llegar a 28 puntos.

Está ahí, adentro, en la pelea.



Le queda el clásico del miércoles, contra un rival que antes lo miraba de lejos y ahora es rival directo. Y en la última fecha enfrentará a Atlético Nacional. La dificultad de estos dos rivales que le quedan era lo que más lo obligaba a ganar ayer, y lo hizo.



“Tenemos que aprovechar el presente, ganar el clásico nos daría la clasificación”, dijo el DT Hárold Rivera.

Chilena y clasificación

Michael Rangel Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Y si los cardenales festejan, ni hablar de los escarlatas. América logró una victoria vital contra Atlético Nacional, un 2-1 que parecía imponente y terminó siendo apretado, pero en todo caso fue victoria y el equipo escarlata llegó a 32 puntos, lo suficiente parta estar fijo en los cuadrangulares.



Ese partido, disputado el sábado en el Pascual Guerrero, dejó una pintura: el golazo de chilena que anotó el atacante Michael Rangel. Se levantó y en un movimiento perfecto impactó la pelota, que picó en el pasto antes de superar al portero José Cuadrado.

“Aseguramos la clasificación, además de conseguirla con dos fechas de anticipación, rompiendo paradigmas de vencer a equipos que hacía años no se lograba”, dijo el DT Alexandre Guimarães.



El Cali, por su parte, goleó a Rionegro 1-4 y está cerquita de la clasificación, con 30 puntos. Entre martes y jueves se disputará la penúltima fecha.



