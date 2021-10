Quindío logra triunfo vital: así va la fecha 15 de la Liga

Deportes Quindío logró una victoria muy valiosa que lo mantiene con la ilusión de salvar la categoría del fútbol colombiano. Este viernes venció a Alianza Petrolera, 1-0.



El único gol del partido lo anotó Jairo Roy Castillo, al minuto 27 del primer tiempo. Con esa victoria, el equipo de Armenia llega a 108 puntos en la tabla del descenso, a tres del Deportivo Pereira.



A primer ahora de la jornada del viernes, Jaguares y Envigado empataron 1-1 en Montería.



Andrés Rentería adelantó a jaguares al minuto 19. El empate fue obra de José Hernádez, al 35 de la parte inicial. Además, en el local falló penalti Pablo Rojas, al 70.

Resultados de la fecha 15

Once Caldas 2, La Equidad 1

Quindío 1, Alianza 0

Jaguares 1, Envigado 1.



Sábado:

Patriotas vs. Pereira (2 p. m.)

Bucaramanga vs. Pasto (4 p. m.)

Medellín vs. Tolima (6:05 p. m.)

Millonarios vs. Junior (8:10 p. m.)



Domingo:

Águilas vs. Cali (4 p. m.)

América vs. Nacional (6:05 p. m.)

Huila vs. Santa Fe (8:10 p. m.)



