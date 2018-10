Huila venció 2-1 a Alianza Petrolera y se aleja del descenso

No fue un buen partido en lo futbolístico, pero ante la necesidad por la situación incómoda en la tabla de posiciones y en la tabla del descenso, lo importante era sumar de a tres y el equipo del profesor Dayron Perez sumó su segunda victoria en la Liga, llegó a nueve puntos y poco a poco se va distanciando de Leones y Chicó, los dos equipos por ahora más opcionados a perder la categoría para el 2019.

Sin ser claro en su fútbol, el cuadro local fue mucho más que el visitante en los primeros minutos del partido, pero también hay que decirlo generó muy pocas posibilidades en terrenos Jerez, y todo porque el encargado de esa tarea, Jean Carlos Becerra estuvo muy por debajo de su rendimiento habitual y casi nunca de su pies salieron balones que dejaran claros al argentino Barreiro o al juvenil Amaya.



Debido a ello el técnico local movió muy rápido su equipo y a los 27 minutos envió a las duchas a Becerra y se decidió por el antioqueño Edward López, hombre que con sus gambetas largas por banda izquierda le imprimió una dinámica distinta al partido.



El primero de la tarde en una jugada confusa para el central Castillo, llegó a los 31 minutos gracias al penalti ejecutado por el argentino Maximiliano Barreiro tras la falta que sancionó el central por supuesta fuerza desmedida del golero Jerez sobre el atacante.



Con la victoria parcial para el local, los equipos se fueron al descanso y dejaron todo para el complemento. Un segundo tiempo en el que la visita con una sola variante, la de Jorge Suarez por Daniel Santa, le cambió la historia al partido. El juvenil jugador que había ingresado al minuto nueve a los 15 ya había igualado las acciones con un potente remate a ras de piso que dejó sin chance el portero Banguera.



El local se llenó de nerviosismo y no encontraba en la cancha el hombre que enfriará las acciones del compromiso y que asegurara la tenencia de la pelota. Alianza era el dueño del partido y de la pelota y a los 18 minutos en una chalaca espectacular de nuevo Suarez casi emboca la pelota en el fondo de la red. De no ser por gran actuación del portero huilense el visitante se habría ido arriba en el marcador.



Afortunadamente para los de casa la tranquilidad volvió a los 23 minutos del complemento, cuando el volante Edward López consiguió el segundo de la tarde gracias el penal sancionado por el central castillo, tras la falta de Valencia sobre Freyn Figueroa que minutos antes había ingresado por Kevin Agudelo.



Hay que decir que salvo la falta del penalti que sirvió para el gol de la victoria, muy poco aportó el colombo venezolano Figueroa que sigue en deuda con la afición opita.



Con jugadas de ida y vuelta en ambas porterías pero sin riesgo para los goleros se consumieron los minutos. Huila que terminó con 10 hombres tras la expulsión ingenua del volante Edward López a los 37 del complemento llegó a nueve puntos, transitoriamente salió del último lugar de la tabla y elevó a once puntos la diferencia con Chicó, el penúltimo en la tabla del descenso.



De la visita para destacar el arranque del segundo tiempo, porque su propuesta ofensiva en los primeros 45 minutos fue muy pobre. Diego Arias pasó desapercibido y Alex Castro aportó muy poco en ataque.



El Huila alista maletas ahora para visitar a Jaguares con la ilusión de seguir sumando en las últimas jornadas del campeonato.

Síntesis

Atlético Huila: Geovanni Banguera (6); Elacio Córdoba (6), Jean Pestaña(6), Eddie Segura(6), Luis Tipton (5); Harlin Suarez (5); Andrés Amaya(6), Jean Carlos Becerra(5), Kevin Agudelo(5), Kevin Salazar(5); Maximiliano Barreiro(6).

D.T.: Dayron Pérez.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (5), David Valencia (5), Carlos Pérez (5), Cristian Florez(6), Fredy Flórez (5), Juan David Ríos (6), Daniel Santa (5), Diego Barreto(5), Alex Castro(6), Cesar Arias (5).

D.T.: Diego Estrada.



Partido: Regular



Cambios en Huila: Freyn Figueroa (5) por Kevin Agudelo (9ST), Edward López por Jean Carlos Becerra (27ST), Ronaldo Tavera por Kevin Salazar (24ST)



Cambios en Alianza: Jorge Suarez (6) por Santa (9ST), R. Torres por Arias (23ST), Branjican por Barreto (30ST)



Goles del Huila: Maximiliano Barreiro (31 PT Penalti), Edward López (23 ST penalti)



Goles de Alianza: Jorge Suarez (15 ST)



Amonestados en Huila: Becerra, K. Salazar, Segura.



Amonestados en Alianza: Cristian Flórez – David Valencia



Expulsados: Edward López (37ST)



Figura: Geovanni Banguera (6)



Estadio: Guillermo Plazas Alcid.



Asistencia: 300 espectadores, aprox.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Lisandro Castillo (7).



JOSÉ DIEGO CARDOZA SÁNCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva

Twiiter: @jdiegodeportes