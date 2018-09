Santa Fe venció 3-1 a Envigado, pero perdió una ficha clave del equipo

Victoria fácil de Independiente Santa Fe, este miércoles en El Campín, contra Envigado. El equipo bogotano no tuvo inconvenientes para superar a un rival ingenuo, con poco peso en su ataque, y terminó arriba por 3-1. Sin embargo, el triunfo contrasta con la tristeza de perder al arquero Leandro Castellano, que se rompió el tendón de Aquiles.

Rápidamente, a los 5 minutos, Santa Fe avisó. Tras un robo de Carmelo Valencia, le quedó el balón al goleador Wilson Morelo, quien definió bien, pero un defensa de Envigado llegó a salvar su arco en la línea ya que el arquero quedó vencido en el área.



Antes de los diez volvió a la carga el equipo bogotano y de la mano de la figura del partido, Diego Guastavino, puso a soñar a los hinchas con el gol del año. El uruguayo sacó un remate desde antes de la mitad de la cancha, que casi sorprende al arquero del Envigado.





A pesar del dominio del encuentro, hasta el minuto 20, los ‘leones’ volvieron a acercarse al área del conjunto antioqueño. Carlos Mario Arboleda se escapó por la banda derecha y se la centró a Luis Manuel Seijas, quien remató de cabeza pero la defensa rival despejó el balón.



Cuatro minutos después llegó la apertura del marcador por parte de Santa Fe, Guastavino disparó un centro desde la banda derecha y recibió José Moya, quien remató con la rodilla, hacia el costado izquierdo de Londoño.



Con un Envigado totalmente desorientado, llegó el segundo para los ‘cardenales’ en el minuto 39, Carmelo Valencia remató desde media distancia, un tiro a ras de piso, que no pudo despejar correctamente el arquero rival, por lo que el rebote fue aprovechado por Guastavino, quien disparó con pierna derecha y la filtró por debajo del cuerpo de Londoño.



Para el comienzo de la segunda mitad, Envigado salió a intentar el descuento, en el minuto 50, un centro de Yeison Guzmán terminó desviándose hacia el arco y pegó en el travesaño de los locales.



El mismo Guzmán fue quien anotó el primer gol de los anaranjados, tras una entrada desde el centro del área, a la que no alcanzó a llegar Leandro Castellanos, el delantero del equipo antioqueño eludió al portero y definió.



Tras el gol de la visita, Castellanos tuvo que ser sustituido por un posible desgarro al momento de intentar achicar.



Santa Fe protegió el balón y el encuentro se jugó en la mitad de la cancha en el desenlace, hasta que en un contragolpe Valencia se escapó por el costado izquierdo y remató con derecha para sumar el tercero de los ‘cardenales’, en el 89.



Los locales se quedaron con los tres puntos que les dan un respiro en la Liga, mientras que Envigado sigue de mal en peor y ocupa el penúltimo puesto de la tabla de clasificación.





Síntesis



Independiente Santa Fe 3-1 Envigado



Santa Fe: Leandro Castellanos (5); Carlos Mario Arboleda (6), José Moya (7), Carlos Henao (5), Nicolás Gil (5); Yeison Gordillo (6), Baldomero Perlaza (6); Diego Guastavino (8), Luis Manuel Seijas (6); Carmelo Valencia (7) y Wilson Morelo (5).

Cambios: Robinson Zapata (6) por Leandro Castellanos (57 ST), Facundo Guichón por Luis Manuel Seijas (70 ST) y Arley Rodríguez por Wilson Morelo (79 ST).

D.T.: Guillermo Sanguinetti.



Envigado: Santiago Londoño (4); Camilo Mancilla (5), Luis Rodríguez (6), Santiago Ruiz (6), Cristian Arrieta (6); Mateo Giraldo (5), Diego Moreno (6); Neyder Moreno (5), Iván Angulo (6); Yeison Guzmán (6) y Carlos Rojas (5).

Cambios: Santiago Noreña (5) por Camilo Mancilla (46 ST), Duvan Vergara (6) por Mateo Giraldo (56 ST) y Wilfrido de la Rosa por Carlos Rojas (67 ST).

D.T.: Juan Carlos Ramírez



Goles: José Moya (24 PT) y Diego Guastavino (39 PT), Carmelo Valencia (89 ST), para Santa Fe y Yeison Guzmán (55 ST), para Envigado.



Amonestados: Carlos Mario Arboleda (29 PT) y Carlos Henao (85 ST) en Santa Fe.



Expulsados: no hubo.



Figura: Diego Guastavino (8)



Estadio: El Campín.



Asistencia: 8.970 espectadores.



Árbitro: Ferney Trujillo (7).