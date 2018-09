Once Caldas no afloja en la Liga: derrotó 3-1 a Cali

Los encuentros entre el Once Caldas y Deportivo Cali, favorecían estadísticamente a los caleños, quienes en su última visita al estadio Palogrande se impusieron 0-2, el 12 de febrero del 2017. La historia reciente enseñaba otra conquista del vallecaucano, cuando el pasado 14 de marzo ganó 2-1, por la Liga I, en Palmaseca. Los orientados por Gerardo Pelusso no pudieron mantener la racha ante el ‘blanco’ y cayeron 3-1, en Manizales.

“En cuanto en los altibajos, yo pienso que hoy es un bajo. Hoy jugamos un muy mal partido. Con la inconsistencia defensiva que mostramos hoy es imposible ganar”, dijo Pelusso.



La idea del entrenador uruguayo, era una victoria que le permitiera ratificarse en el grupo de los ocho; el objetivo del uruguayo fue evidente, pues traicionó su habitual estrategia defensiva al proponer una labor ofensiva, con la cual inquietó a su rival.



Los caldenses lucían confundidos, sin embargo, trataban de tejer algunas aproximaciones, las cuales por poco cumplen su objetivo en un remate cruzado del goleador David Lemos, quien dentro del área protegida por Camilo Vargas, amagó con hacer un centro, el cual terminó en un tiro directo que exigió al portero.



Tras el lance de Lemos, los manizaleños empezaron a organizarse, evidencia de un orden deportivo que les sirvió para abrir el marcador a través de César Amaya, quien en un intento de ‘palomita’ rompió con rabia el cordel custodiado por Vargas, después de la precisa asistencia de Kevin Londoño.



La anotación del ex Deportivo Cali lo motivó a seguir adelante, incluso, en una nueva ocasión obligó a una nueva exigencia de Camilo, que le desvió a Amaya un violento zapatazo de media distancia.



El ‘azucarero’ perdió el libreto del compromiso, por ello vio caer su pórtico por segunda ocasión, en los pies del goleador David Lemos, encargado de registrar su quinta diana del campeonato.



El arranque de la etapa complementaria enseñó la misma historia, con un ‘verdiblanco’ ido al ataque y un ‘albo’ enredado, pero que reaccionó y tomó una vez más las riendas al minuto 7 del segundo tiempo.



Los ‘albos’ volvieron a arremeter en los predios vallunos, contexto que desesperó a Vargas, arquero que tuvo una actuación infantil al querer evacuar una pelota y con la misma en sus manos manoteó a Andrés Felipe Correa, acción entendida por el árbitro como una agresión y que sancionó con la primera pena máxima de la noche, la cual convirtió Lemos.



“Yo creo que clave no la hay como tal, sencillamente es un equipo que sigue desarrollando su idea de juego y día a día lo hace con mucha más seguridad y eso nos tiene sacando los mejores resultados”, comentó el técnico del Once Caldas, Hubert Bodhert.



El conjunto de la ‘sucursal del cielo’ buscaba por todos las formas alcanzar el descuento, este se dio en una falta castigada con el segundo penalti del partido, el cual acertó Miguel Murillo.



Si bien el ‘decano’ quería hacer daño, su nivel futbolístico no le permitió perjudicar a su contrincante, así expuso su posición en el grupo de los ocho.

Síntesis

Once Caldas 3 – 1 Deportivo Cali



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); David Gómez (7), Diego Peralta (7), Andrés Felipe Correa (7) y Edwin Velasco (6); Diego Arias (6); Kevin Londoño (6), Juan Pablo Nieto (7), Juan David Rodríguez (7) y David Lemos (7); César Amaya (7). D.T.: Hubert Bodhert.



Deportivo Cali: Camilo Vargas (4); Andrés Balanta (5), Danny Rosero (5), Ezequiel Palomeque (5) y Darwin Andrade (5); Matías Cabrera (5) y Andrés Pérez (5), Didier Delgado (5), Macnelly Torres (5) y Jhon Édison Mosquera (5); Miguel Murillo (6). D.T.: Gerardo Pelusso.



Partido: Intenso.



Cambios en Once Caldas: Marcelino Carreazo (6) por César Amaya (15 ST), Ricardo Steer (SC) por David Lemos (32 ST) y Mauricio Restrepo (SC) por Juan David Rodríguez (46 ST).



Cambios en Deportivo Cali: Kevin Balanta (6) por Andrés Pérez (1 ST), Kevin Velasco (SC) por Matías Cabrera (25 ST) y Cristian Rivera (SC) por Macnelly Torres (34 ST).



Goles: César Amaya (31 PT) y David Lemos (42 PT y 10 ST). de Once Caldas; Miguel Murillo (18 ST), del Cali.



Amonestados Once Caldas: Diego Arias (46 PT).



Amonestados Deportivo Cali: Ezequiel Palomeque (44 PT), Camilo Vargas (9 ST), Miguel Murillo (34 ST) y Didier Delgado (35 ST).



Expulsados: No hubo



Figura: David Lemos (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 8.992 espectadores.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Jhon Hinestroza Romaña (6).





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA