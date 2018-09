Junior, con Jarlan como figura, venció 2-0 a Rionegro Águilas

Junior hizo una vez más del Romelio Martínez su fortín y venció este jueves a por 2-0 a Rionegro Águilas, en la octava fecha de la Liga II-2018. Jarlan Barrera fue el hombre del partido con dos anotaciones y una gran producción ofensiva.

El cuadro barranquillero salió con una nómina sin Luis Díaz, pero con Jarlan Barrera en un gran momento y Daniel Moreno como una alternativa por el costado. También Yony González tuvo su oportunidad. Por su parte, los antioqueños mantienen la nómina de buen pie, esta vez con Edison Toloza para hacer efectiva la ley del ex.



Leonadro Pico era el eje del mediocampo y constantemente buscó a Barrera para hacer la conexión en ataque y con Teófilo Gutiérrez totalmente bloqueado, González se convirtió en alternativa para rematar al arco. Pero Rionegro no se metió atrás y también buscó en el volante Freddy Hinestroza, quien buscó ser el eje en el frente de su equipo.



A los 34 minutos, Jarlan recibió fuera del área y sin mucho impulso mandó un zapatazo de izquierda que venció por completo a Lucero Álvarez y terminó con el balón en el fondo de la red.



Los antioqueños no tuvieron muchas opciones en el arco de Viera, pero al final de la primera parte Toloza estuvo cerca de conectar un lanzamiento a media altura de Carlos Ramírez. El gol no llegó para la visita y los primeros 45 minutos finalizaron con un 1-0 de buena presentación en el Romelio por parte de los locales.



En la parte complementaria Junior mantuvo su ímpetu y, aunque bajó su producción ofensiva, pudo seguir llegando con peligro al arco de Álvarez. En el meridiano del segundo tiempo, Rionegro marcó un gol, sin embargo, el juez Ricardo García no lo validó por un fuera de lugar del atacante de las 'águilas'.



No obstante, las aproximaciones para el local llegaban con Moreno, que con su rapidez buscaba ganar los espacios que dejaron los defensas contrarios.



Aunque Jorge Luis Bernal le dio recambio al mediocampo de su equipo, poco pudo hacer para darla la vuelta al marcador. Mas el que sí aprovechó la humedad y el cansancio físico del rival fue una vez más Jarlan, quien recibió de James Sánchez y con otro buen gol mandó el esférico al fondo de la red para sentenciar el 2-0.

Síntesis

Junior: Sebastián Viera (6); David Murillo (6), Rafael Pérez (6), Jefferson Gómez (6), Gabriel Fuentes (6); Leonardo Pico (6), Luis Narváez (6), Daniel Moreno (6), Jarlan Barrera (8); Yony González (6) y Teófilo Gutiérrez (5).



Cambios: James Sánchez por Teófilo Gutiérrez (17 ST), Sebastián Hernández por Luis Narváez (34 ST) y Willer Ditta por Gabriel Fuentes (43 ST).

DT: Julio Comesaña.





Rionegro Águilas: Lucero Álvarez (6); Daniel Muñoz (5), Fernei Ibargüen (5), Carlos Ramírez (5), Álvaro Ángulo (5); Camilo Ayala (4), Francisco Rodríguez (4), Luis Hurtado (5), Freddy Hinestroza (5); Leandro Velásquez (5) y Edinson Toloza (5).



Cambios: Estéfano Arango (5) por Luis Hurtado (1 ST), Omar Vásquez por Francisco Rodríguez (20 ST) y Roque Caballero por Freddy Hinestroza (23 ST).

DT: Jorge Luis Bernal.



Goles: Jarlan Barrera (33 PT y 38 ST).



Expulsados: No hubo



Figura: Jarlan Barrera (8).



Partido: Bueno.



Estadio: Romelio Martínez



Árbitro: Ricardo García (7).



Asistencia: 2.949 personas.



Taquilla: $ 24.060.000.



