Medellín frenó el récord perfecto de Equidad: 1-1 en Techo

Independiente Medellín empató 1-1 como visitante frente a La Equidad, por la octava fecha de la Liga II-2018, y le quitó la rancha ganadora que tenían los aseguradores de siete partidos consecutivos. La visita empezó con la tenencia del balón, pero la fue perdiendo con el paso de los minutos. Así, el poderoso también acabó con la imbatibilidad del equipo bogotano.

La primera oportunidad del juego fue para Medellín con un remate de media distancia de Germán Cano que pasó cerca del palo de la mano derecha de Diego Novoa. La apertura del marcador llegó en el minuto 11. Presionaron una salida desde el arco. Novoa abrió para Andrés Correa que se enredó con el balón, Yulián Anchico le robó el esférico, mandó un centro para Juan Fernando Caicedo, que definió con el arco vacío porque el golero salió a cortar sin éxito el centro.



Con el gol, el cuadro poderoso se tiró muy atrás y permitió las llegadas de Equidad. La más clara llegó en el minuto 12, con un centro desde la derecha de Wálmer Pacheco y Carlos Peralta tiró una tijera.; el balón se estrelló en el palo de la mano izquierda de David González. Cinco minutos más tarde, González le tapó un mano a mano a Peralta.



Equidad tuvo más el balón y la última ocasión que tuvo en el primer tiempo partió desde un remate de media distancia de Peralta desde el sector derecho que se fue desviado.



En el segundo tiempo, Equidad inició con otra cara. Pacheco se sacó a tres jugadores, cuando entró al área y recibió un contacto de Elvis Mosquera, y Mario Herrera pitó penal. Peralta lo transformó en gol desde los once pasos en el minuto 4 del segundo tiempo. En el minuto 7, Leonardo Castro remató de media distancia desde el sector izquierdo, pero Novoa controló en dos tiempos. Equidad tuvo más el balón, pero no pudo llegar con claridad al arco rival. Medellín aguantó mucho atrás y no pudo salir de contragolpe.



En el minuto 27, Caicedo lo tuvo tras una gran jugada con Cano, pero mandó su disparo por encima del arco. En los últimos minutos Medellín llegó más, pero no pudo concretar. Neyder Barona mandó un centro para Peralta que cabeceó en el minuto 44, pero González controló bien abajo.



En la próxima fecha, Equidad visitará al Deportivo Cali y Medellín será local contra Leones de Itagüí.

Síntesis

La Equidad 1–1 Independiente Medellín



Equidad: Diego Novoa (5); Óscar Bernal (6), John García (6), Jeider Riquett (6), Andrés Correa (5); Stalin Motta (6), Pablo Lima (6); Wálmer Pacheco (7), Brayner De Alba (6), Matías Mier (6); y Carlos Peralta (6).

Cambios: Neyder Barano por Matías Mier (23 ST), Mariano Vásquez por Brayner De Alba (30 ST), Juan Mahecha por Wálmer Pacheco (41 ST).

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Medellín: David González (6); Elvis Perlaza (6), Jesús Murillo (6), Jorge Segura (6), Elvis Mosquera (5); Luis Luna (6), Yulián Anchico (5), Andrés Ricaurte (6); Leonardo Castro (5), Juan Fernando Caicedo (6) y Germán Cano (5).

Cambios: Javier Calle (5) por Elvis Mosquera (13 ST), Jonathan Barboza por Yulián Anchico (30 ST), Éver Valencia por Leonardo Castro (34 ST).

D.T.: Octavio Zambrano.



Goles: Carlos Peralta (4 ST -penalti-), para Equidad. Juan Fernando Caicedo (11 PT), para Medellín.



Amonestados: Brayner De Alba (30 PT), Óscar Bernal (31 ST), Stalin Motta (36 ST), en Equidad. Juan Fernando Caicedo (33 PT), Luis Luna (39 PT), Leonardo Castro (31 ST), Javier Calle (34 ST), en Medellín.



Expulsados: no hubo.



Partido: regular.



Figura: Wálmer Pacheco (7).



Asistencia: 2.000 personas, aproximadamente.



Estadio: Metropolitano de Techo.



Árbitro: Mario Herrera (5).



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín