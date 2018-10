9 de 9 y Millonarios se acerca al milagro: venció 1-2 a Envigado

En Millonarios, decían algunos integrantes del grupo en privado, había una especie de bloqueo mental. No obstante la buena voluntad, los errores repetidos y la falta de fútbol en muchos momentos los metieron en una racha de la que casi no logran salir. Eso le costó una serie de ocho juegos sin ganar, en los que quedó fuera de la Copa Suramericana, primero, y de la Copa Colombia luego, además de complicársele la continuidad en la Liga.

Hoy, Millonarios está aún por fuera de los ocho primeros. Pero ahora entró en racha ganadora. Las dos primeras victorias, frente a Pasto y Leones –uno peleando por no descender, y el otro ya resignado a volver a la B– se consiguieron sin que sobrara nada, con más dudas que fútbol.



Este domingo, en el Parque Estadio Sur, el equipo de Miguel Ángel Russo mostró su mejor rendimiento en mucho tiempo, justo el día en que terminó una maratón de 22 partidos en 70 días, a razón de un juego cada tres días. Terminó sufriendo, como se le ha vuelto costumbre, pero al final, el 1-2 frente a Envigado, sumado a que los astros se alinearon y se le dieron otros tres resultados, sigue vivo, con 24 puntos, a uno de la octava casilla, que ocupa Rionegro Águilas.



Por primera vez en más de dos meses, Russo tendrá casi una semana completa para trabajar, antes del partido contra Tolima, el líder y campeón del fútbol colombiano, el sábado en Bogotá. El nivel de exigencia será mucho mayor ahora, tanto por el rival como por una presión que aún no se acaba: a Millos le queda la Liga para salvar un año que había comenzado bien, pero que después de ganarle la Superliga a Nacional ha venido dando tumbos.



Millonarios no sabe defenderse ni le gusta hacerlo. Por eso le apostó a un esquema ofensivo que, en la práctica, tuvo tres delanteros, Gabriel Hauche, Ayron del Valle y Roberto Ovelar, con Mackalister Silva alimentándolos desde atrás. Básicamente, era la misma idea de abrir el juego por las bandas que los azules han repetido una y otra vez a lo largo del 2018, con suerte diversa. En las últimas semanas no le había salido bien. Pero esta vez, Del Valle resultó fundamental. Rompió la defensa rival, tuvo movilidad e hizo ver bien a sus compañeros de ataque.



No obstante todo lo bueno que parecía hacer Millonarios, que poco sufría en la defensa, tuvo que esperar 58 minutos para convertir ese dominio en ventaja. Y lo hizo con una falta que Del Valle se inventó y luego la transformó en el primer gol de tiro libre de los azules en casi año y medio: no marcaba por esa vía desde que Henry Rojas lo hizo frente a Tigres, en Techo, el 14 de mayo de 2017.



Otra falta, esta vez dentro del área, del portero Santiago Londoño a Gabriel Hauche le permitió a Millonarios pensar en un remate tranquilo. Andrés Felipe Cadavid, que es el máximo anotador azul en la Liga – junto con Del Valle–, cambió el penalti por gol.



Millonarios, decíamos, no sabe defenderse. Y en el primer ataque con peligro de Envigado en el segundo tiempo le marcaron, en un desborde de Iván Angulo, un pase atrás, al corazón del área, y un remate de Duván Vergara, a los 41 de la segunda etapa. Los fantasmas de los puntos perdidos en los últimos minutos volvían a aparecer. Pero esta vez, con un ajuste en la nómina y un volante de marca más, Stiven Vega, logró salvar el trabajo de los primeros 85 minutos.



Millonarios parece haber superado el bloqueo mental y ahora tiene, por fin, tiempo y espacio para descansar y, sobre todo, para corregir. Todavía está eliminado, pero tres triunfos seguidos sirven, y mucho, para levantar el ánimo.

Síntesis

Envigado F.C. 1 / Millonarios 2



Envigado: Santiago Londoño (4); Cristian Arrieta (5), Luis Rodríguez (5), Santiago Ruiz (5) y Nicolás Giraldo (6); Mateo Giraldo (5), Iván Rojas (5) y Neyder Moreno (5); Yeison Guzmán (5); Iván Angulo (4) y Wilfrido de la Rosa (4).

DT: Eduardo Lara.



Millonarios: Wuilker Fariñez (6); Jair Palacios (6), Anier Figueroa (6), Andrés Cadavid (6) y Felipe Banguero (6); Juan Domínguez (6), Henry Rojas (6) y Mackalister Silva (6); Ayron del Valle (7), Roberto Ovelar (5) y Gabriel Hauche (6).

DT: Miguel Ángel Russo.



Partido: bueno.



Cambios en Envigado: Duván Vergara por Mateo Giraldo (21 ST), Michael López por Yeison Guzmán (34 ST) y Carlos Rojas por Wilfrido de la Rosa (39 ST).



Cambios en Millonarios: César Carrillo por Henry Rojas (25 ST), Juan Camilo Salazar por Ayron del Valle (37 ST) y Stiven Vega por Mackalister Silva (42 ST).



Goles de Envigado: Duván Vergara (41 ST).



Goles de Millonarios: Ayron del Valle (12 ST) y Andrés Cadavid (32 ST, penalti).



Amonestados: N. Giraldo, Londoño, Moreno, Arrieta, Rojas (Envigado); Cadavid, Palacios (Millonarios).



Expulsados: no hubo.



Figura: Ayron del Valle (7).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 1.000 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Jorge Guzmán (7).



José Orlando Ascencio

Subeditor de EL TIEMPO



Síntesis de Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado