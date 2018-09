Millonarios no sostuvo la ventaja: cayó 2-1 contra Bucaramanga

Atlético Bucaramanga y Millonarios saltarían al gramado del estadio Alfonso López de la capital santandereana, con el objetivo de obtener la victoria y un cupo dentro del grupo de los ocho mejores. Para el conjunto leopardo, la condición de local le exigía ganar en la compañía de su público, mientras que, el conjunto embajador esperaba sumar frente a un rival directo en la lucha por la clasificación a la segunda instancia del campeonato.

El canto de “vamos búcaros”, resonaba en todo el estadio y el conjunto leopardo así lo sintió y tomó en los primeros minutos la iniciativa del partido, encontrando un rival como Millonarios que presionó en el sector medio de la cancha y no le permitió llegar sobre la portería adversaria.



Sobre la parte media del primer tiempo, Millonarios tomó la iniciativa y con tenencia de balón logró acercarse sobre el área adversaria, generando un par de opciones de gol que no pudo concretar. Atlético Bucaramanga lució impreciso y cedió el terreno y el balón a su rival.



Sobre el minuto 33 del primer tiempo, Millonarios logra anotar por intermedio de Ayron del Valle, quien en medio de los centrales y en el área chica empuja el balón para decretar el uno por cero a favor del conjunto embajador.



En el minuto 42 Harold Gómez logró anotar el gol de la paridad para Atlético Bucaramanga, después de un fuerte remate, rasante sobre el palo de la mano derecha del portero Faríñez que se quedó sin opción. De esta manera, terminaría la primera parte con el empate a un gol entre dos equipos que con estilos diferentes dominaron por momentos el partido.



Para la segunda parte, Atlético Bucaramanga tomo la iniciativa y muy temprano, en el minuto 6, Gabriel Gómez logra convertir el segundo gol de Atlético Bucaramanga en un cabezazo sobre el palo de la mano derecha del portero Faríñez, que simplemente vio como su portería se vulneraba por segunda vez.



Sobre la mitad del segundo tiempo, Millonarios reaccionó, adelantó líneas e hizo mayor presencia sobre el área del conjunto leopardo, generando un par de opciones que no pudo traducir en gol. Atlético Bucaramanga, replegado en defensa intentaba defender el resultado y jugar al contragolpe como alternativa en fase ofensiva.



Así pues, terminaría el partido con la victoria dos por uno para Atlético Bucaramanga que fue un equipo práctico y supo administrar los ritmos y momentos del partido, para quedarse con los tres puntos. De otro lado, Millonarios con altibajos en su rendimiento no encontró el camino de gol y no pudo sumar en condición de visitante.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 2 – Millonarios 1

​

Atlético Bucaramanga

James Aguirre (6), Harold Gómez (6), Marlon Torres (6), Jeison Quiñones (5), Marvin Vallecilla (6), Brayan Rovira (6), Gabriel Gómez (7), Cesar Quintero (5), Johan Caballero (6), Sherman Cárdenas (6) y Michael Rangel (6).

DT (e): Robert Villamizar.



Millonarios

Wuilker Faríñez (6), Felipe Román (6), Ánier Figueroa (6), Andrés Cadavid (6), Omar Bertel (5), Stiven Vega (5), César Carrillo (5), Christian Marrugo (5), Eliser Quiñones (6), Óscar Barreto (5) y Ayron del Valle (5).

DT: Miguel Ángel Russo.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: Gómez Harold (42 PT) y Gómez Gabriel (6 ST).



Goles Millonarios: del Valle (33 PT).



Cambios Atlético Bucaramanga: Yuber Asprilla por Caballero (34 ST), Juan Jiménez por Gómez Gabriel (34 ST) y Sergio Romero por Rangel (45 ST).



Cambios Millonarios: Gabriel Hauche (5) por Barreto (1 ST), Roberto Ovelar por del Valle (16 ST) y Juan Salazar por Carrillo (36 ST).



Expulsados: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Gómez Gabriel (27 ST), Asprilla (38 ST) y Romero (47 ST).



Amonestados Millonarios: Vega (44 PT) y Román (11 ST).



Detalle: Gabriel Gómez anotó su primer gol de la liga II – 2018 con Atlético Bucaramanga.



Figura: Gabriel Gómez Atlético Bucaramanga (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 22.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Jhon Hinestroza (7).



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.