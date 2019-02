América sigue aliado con el juego aéreo y venció 3-1 al Tolima

América de Cali, por una vía que hasta el momento le ha dado buenos réditos -el juego aéreo-, venció 3-1 al Tolima este jueves en el cierre de la segunda fecha de la Liga I-2019 en el Pascual Guerrero y se instaló entre los líderes del campeonato con 6 puntos, en un partido que se interrumpió durante un amplio margen, tanto en el primero como en el segundo tiempo.

Empezó bien Tolima, pero no fue contundente para aprovechar las opciones creadas en un comienzo, y terminó superado por la eficacia de un América entusiasta llevado de la mano por el venezolano Fernando Aristeguieta.



Un apagón que se inició a los 5 minutos por fallas en el sistema eléctrico en el sur de Cali y se prolongó durante ocho más le quitó bríos al equipo visitante, que había hecho más por conseguir un gol en los primeros compases, con una de Daniel Cataño segundos después del pitazo inicial como la más clara. Sin embargo, las tinieblas le dieron más luces a los ‘diablos’, que se asentaron mejor en la húmeda cancha del escenario sanfernandino y con toque corto y velocidad empezaron a generar peligro en la defensa tolimense.



Equiparadas las cargas fue América el que se fue en ventaja a los 25, cuando Cristian Flórez levantó un centro por izquierda tras toque corto de Yesus en el cobro de esquina, Fernando Aristeguieta cabeceó, el balón pegó en Carlos Robles y desubicó al arquero Álvaro Montero para el 1-0.



Tres minutos repitió el atacante venezolano. Julián Guevara recuperó el balón y arrancó con fuerza por el medio, abrió por la izquierda para Yesus, vino el servicio del cartagenero que tocó a Carlos Rentería y Aristeguieta barriéndose al piso metió su pierna derecha, pegado al palo ídem, para empujarla. Un 2-0 muy rápido que castigó la falta de eficiencia del Tolima y premió el oportunismo rojo.



A los 39, Cataño le sirvió el balón al venezolano Luis González, quien no pudo definir ante Bejarano. Sin duda, la ausencia del goleador Marco Pérez se sintió en el esquema del visitante, que salió a copar espacios con tres volantes de marca y a pesar de llegar en cinco oportunidades tuvo que conformarse con el cero en la primera parte.



La faena escarlata siguió de largo. Yesus cobró un tiro libre por izquierda, el argentino Juan Pablo Segovia recepcionó de cabezazo al medio del área y allí Carlos José Sierra la empalmó también de fentazo para el 3-0 a los 43. Un tas-tas efectivo, confirmando el juego aéreo como la mejor arma de esta nueva versión roja del ‘Pecoso’ Castro.



Cataño volvió a tener una opción en el epílogo del primer tiempo, pero su remate se perdió por encima del horizontal. Y en el contrapunteo Kevin Viveros pudo anotar el cuarto en un contragolpe, solo que le faltó puntería. Fueron 9 minutos de adición.



En el segundo tiempo el técnico Gamero hizo dos variantes que le permitieran acercarse al empate, pero América volvió a llegar con peligro por intermedio de Cabrera y luego fue Valdés el que disparó por encima del horizontal. En otra acción de tiro libre, el arquero Bejarano salvó de gran forma al desviar un tiro libre de Cataño.



A los 14, el paraguayo Caballero no estuvo fino para concretar luego de un servicio de Arboleda por la derecha. Cataño, otra vez en un tiro libre frontal, provocó una nueva estirada de Bejarano para elevar el esférico por encima.



Luego de esa acción volvió a fallar el fluido eléctrico, un tema que parece no tener solución pronta a la vista por los altos costos de las luminarias. Bismark Santiago dio la orden de reanudar tras otros 8 minutos de baja intensidad.



Aristeguieta le metió un pase a Buitrago en el área chica y el volante paisa no pudo dominar el balón para convertir y Bejarano confirmó su gran segundo tiempo al detener un remate de Valdés. A los 37, el golero Montero tuvo que salir de su zona para frenar con su mano derecha el balón ante la llegada de Kevin Viveros. Los jugadores de América pedían roja, pero el árbitro Santiago le sacó amarilla.



La figura del compromiso fue Aristeguieta, quien con los dos del jueves completó 8 goles con la camiseta roja, y de igual forma hizo varias asistencias. Cristian Álvarez para darle tranquilidad al equipo en el manejo del esférico y cumplió lo ordenado por ‘Pecoso’.



En el tiempo de adición, el paraguayo Caballero, con golpe de cabeza, logró el descuento del cuadro visitante, en un error de Guevara.



El 15 de junio 15 del 2017, América ya le había marcado tres goles (3-0) al Tolima en el Pascual Guerrero. Para mantener su buena racha tendrá que ir a plantear un partido inteligente a Tunja el domingo (6:00 p.m.) ante Patriotas.

Síntesis

América 3-1 Tolima



América: Carlos Bejarano (7); Jhonatan Pérez (6), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (7), Cristian Flórez (6); Julián Guevara (7), Carlos José Sierra (7), Yesus Cabrera (7), Daniel Buitrago (7); Kevin Viveros (6) y Fernando Aristeguieta (8).

Cambios: Cristian Álvarez (6) por Yesus Cabrera (31 ST), Jonny Mosquera (SC) por Daniel Buitrago (45+7 ST).

D.T.: Fernando Castro



Deportes Tolima: Álvaro Montero (5); Juan Guillermo Arboleda (4), Julián Quiñones (5), Sergio Mosquera (5), Danovis Banguero (4); Larry Vásquez (5), Carlos Robles (5), Carlos Rentería (4), Luis González (4), Daniel Cataño (5); y Luis Neri Caballero (4).

Cambios: Alex Castro (5) por Carlos Rentería (1 ST), Diego Valdés (5) por Luis González (1 ST) y Maicol Balanta (SC) por Daniel Cataño (42 ST).

D.T.: Alberto Gamero



Goles: 1-0: Fernando Aristeguieta (24 PT, de cabeza). 2-0: Fernando Aristeguieta (28 PT). Carlos José Sierra (43 PT, de cabeza). 3-1: Luis Neri Caballero (45+2 ST, de cabeza)



Amonestados: Julián Guevara (7 ST), Carlos Bejarano (45+5 ST), Jonny Mosquera (45+11 ST) por América. Julián Quiñones (21 PT), Danovis Banguero (45+9 ST) por Tolima.



Expulsados: no hubo



Partido: Bueno



Figura: Fernando Aristeguieta (8)



Estadio: Pascual Guerrero



Asistencia: 13.500 espectadores



Taquilla: no suministrada



Árbitro: Bismark Santiago (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces