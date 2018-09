Santa Fe impidió que Once Caldas se fuera con la victoria en la Copa

Sobre el pitazo final, Santa Fe llegó al empate 1-1 que no permitió que Once Caldas se fuera con la ventaja en la serie de los cuartos de final de la Copa Colombia y así seguir en busca de la semifinal. Durante casi todo el juego el equipo cardenal lució impreciso; por su parte, el visitante se cerró bien, y pudo llevarse el triunfo, pero se quedó con un punto valioso para el duelo de vuelta en Manizales.

En la primera etapa, que no tuvo muchas emociones, fue el visitante el que llegó primero. Por medio de David Lemos, Once Caldas casi llega al primer gol con un remate de afuera del área que controló bien Róbinson Zapata.



Antes de la primera media hora de juego, Santa Fe tuvo la pérdida de su defensa central, José Moya, luego de que un jugador de Once Caldas le cayera encima de la rodilla derecha. Según las primeras informaciones, el jugador tuvo que ser trasladado a la Clinica Marly, en Bogotá, por el intenso dolor que sintió.



Aunque en el segundo tiempo arrancó mejor Santa Fe, un error defensivo puso todo cuesta arriba muy temprano: A los 6 minutos, se quedaron los centrales rojos en posición de ataque tras un tiro de esquina y la veloz salida del Once, tras una sucesión de pases, le permitió a Juan Pablo Nieto quedar libre para poner el 0-1.



Santa Fe intentó llegar al área rival con un buen juego colectivo, pero falló a la hora de concretar sus opciones de gol. Morelo buscaba, incluso simulando faltas en al área, pero no llegaba el gol del empate.



A los 25 del complemento, los de Manizales pudieron aumentar el marcador. Un pase genial, de rabona, por parte de Kevin Londoño, dejó solo a David Lemos quien mandó el balón por encima del arco de Zapata.



Cinco minutos después, esta vez de tiro libre, Once Caldas casi marca con un gran cobro del arquero José Fernando Cuadrado, pero el balón se fue por el lado del palo.



Pero al final del encuentro llegó el premio para Santa Fe. Un centro de costado de Diego Guastavino fue bajado por Carlos Henao y, de cabeza, Wilson Morelo puso el balón a un lado del arco y puso a celebrar a los más de 6 mil espectadores que llegaron al Campin.



Ahora todo se definirá en el juego de vuelta, en Manizales, que está pendiente de programación por parte de la Dimayor.



