Rionegro y Bucaramanga empataron 1-1 en el cierre de la fecha

El autor del gol de los locales fue Johan Jiménez, al minuto 31 de la primera parte, mientras que la anotación de los visitantes la hizo César Quintero, a los 35, en la parte complementaria.



A pesar de que sólo sumó un punto este resultado le sirvió a Rionegro Águilas para salir del fondo de la tabla al llegar a siete unidades. Dejó atrás a Huila (7) y Santa Fe (6).

Bucaramanga, por su parte, alcanzó 12 puntos que lo ubican en la casilla 14, a cuatro puntos de Alianza Petrolera, equipo que ocupa actualmente el octavo lugar.



El compromiso entre Rionegro Águilas y Atlético Bucaramanga se jugó sobre un césped mojado debido a la lluvia que cayó minutos antes. Los pocos fanáticos que asistieron al estadio Alberto Grisales presenciaron un primer tiempo en el que ambos equipos tuvieron chances de gol, diferente a lo que se presentó en la segunda mitad en donde prevaleció el ataque de Bucaramanga.



En los 45 minutos iniciales el que comenzó a manejar el ritmo ofensivo fue el conjunto local, con un tiro libre de Carlos Ramírez que pasó por encima del travesaño.



Cuatro minutos después, a los 20 de juego, se presentó una llegada de Jáder Obrian que fue rechazada por el defensor Marvin Vallecilla.



La idea de los antioqueños era pasar el balón a un toque y sorprender con velocidad, mientras que los santandereanos estaban más tranquilos y apelaban a pases profundos y verticales.



En el minuto 22 se presentó, hasta ese momento, la jugada más clara en la que Harold Gómez le sacó con la cabeza, en la raya de gol, un disparo a Hanyer Mosquera.



Un minuto después llegó la primera respuesta de Bucaramanga, un remate de Johan Caballero que atajó el arquero Juan David Valencia. Asimismo, en el 29, los santandereanos estrellaron un remate de media distancia en el travesaño. Esta vez el que apuntó mal fue Sergio Romero.



A los 31 minutos de juego se presentó el gol de las Águilas. El 1-0 a favor de Rionegro nació en un tiro libre que cabeceó Johan Jiménez a la altura del punto penal. El balón buscó el extremo derecho del arco santandereano y Nelson Ramos no pudo hacer nada para evitarlo.



Las últimas dos jugadas con peligro de gol del primer tiempo fueron para los visitantes, un remate de Alejandro Bernal y otro de John Pérez que fueron controlados por el arquero Valencia.



Para el tiempo complementario las condiciones las puso el equipo que dirige Carlos Giraldo. A pesar de que en el minuto dos Jefferson Cuero por poco consigue el segundo gol para Rionegro en una jugada que mandó por encima el balón a pocos metros del arco.



En el minuto 28 el volante Sherman Cárdenas estrelló un cabezazo en el travesaño. Igual le ocurrió a David Rivas, segundos después, cuando le pegó con el balón a uno de los verticales del arco de Bucaramanga.



Rionegro reaccionó, no quería estar contra las cuerdas, así entonces en el minuto 30 Kevin Salazar casi consigue el segundo, pero su remate a ras de piso fue detenido por el arquero Ramos.



Con lo que no contaba Rionegro era con la precisión de César Quintero que había ingresado por Andrés Ariza, en el minuto siete del segundo tiempo.



El empate 1-1 se presentó en el 35, luego de una jugada colectiva que finalizó Quintero con un ‘bombazo’ a más de 30 metros de distancia del arco. El disparo de pierna derecha salió templado y pudo vencer al arquero rionegrero.



La última opción del partido fue una jugada en la que Rivas volvió a exigir al arquero Ramos y éste respondió con una voladora que permitió a Bucaramanga mantener el empate y sumar un punto.



En la fecha 12 Rionegro Águilas visitará a Once Caldas, el próximo sábado a las 6:00 de la tarde, mientras que Atlético Bucaramanga, el mismo día, pero una hora antes, a las 5:00 p.m., recibirá al América de Cali.

Síntesis

Rionegro Águilas 1 / Atlético Bucaramanga 1



Rionegro: Juan David Valencia (6); Jonathan Lopera (6), Hanyer Mosquera (6), Fernei Ibargüen (6) y Carlos Ramírez (6); Elkin Blanco (6) y Alexis Hinestroza (6), Jáder Obrian (6), Kevin Salazar (6) y Jefferson Cuero (5); Johan Jiménez (6).



D.T.: Éver Almeida.



Bucaramanga: Nelson Ramos (6); Harold Gómez (6), Camilo Mancilla (5), Henry Pernía (5) y Marvin Vallecilla (6); Alejandro Bernal (6) y Andrés Ariza (6); Johan Caballero (5), Sherman Cárdenas (6) y John Pérez (6); Sergio Romero (6).



D.T.: Carlos Giraldo.



Partido: bueno.



Cambios en Rionegro: Luis Mosquera (5) por Jefferson Cuero (4), David Rivas por Johan Jiménez (24 ST) y Juan Pablo Otálvaro por Kevin Salazar (36 ST).



Cambios en Bucaramanga: César Quintero (6) por Andrés Ariza (7 ST), Roque Caballero por Johan Caballero (31 ST) y Rafael Robayo por Sherman Cárdenas (43 ST).



Goles de Rionegro: Johan Jiménez (31 PT).



Goles de Bucaramanga: César Quintero (35 ST).



Amonestados: Lopera, Ibargüen, Salazar, Mosquera, Blanco (Rionegro); Vallecilla, Gómez, Mancilla (Bucaramanga).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Hace 45 días que Rionegro Águilas no consigue una victoria en su estadio. No lo hace desde la cuarta fecha, el 10 de febrero, cuando venció 2-1 a Patriotas Boyacá, con goles de Jáder Obrian y Leonardo Velásquez.



Figura: César Quintero (6).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 2.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: ingreso gratuito.



Árbitro: Bismark Santiago (7).





Esteban Torres Arbeláez



Para El Tiempo



Rionegro